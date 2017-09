Geromel volta, mas Luan não treina e aumenta preocupação do Grêmio

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O treino do Grêmio nesta segunda-feira (11) rendeu duas notícias distintas. A boa nova é a volta de Pedro Geromel, recuperado de lesão e liberado pelos médicos. A dor de cabeça segue sendo Luan. Ainda em tratamento por conta de edema na coxa direita, o meia-atacante ficou no hotel e não trabalhou com bola. A atividade na Gávea é a penúltima antes do primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, diante do Botafogo. A ausência de Luan no treinamento diminui as chances de escalação na quarta-feira (13), no Engenhão. De acordo com informe do clube gaúcho, Luan permaneceu no hotel que serve de concentração realizando fisioterapia. O jogador tem encarado rotina de tratamento em três turnos para superar o desconforto. A ideia do Grêmio é usar Luan somente se as dores sumirem por completo. Para chegar a esse diagnóstico, a comissão técnica irá submeter o jogador a constantes reavaliações clínicas. Além de ouvir o relato do próprio atleta em relação ao desconforto. O raciocínio cheio de cautela se justifica pelo temor de que o edema se agrave e passe a ser uma lesão muscular. Assim, o tempo de recuperação de Luan aumentaria e o desfalque também seria por período maior. GEROMEÇ Recuperado de lesão muscular na coxa, o zagueiro Pedro Geromel já havia realizado treino físico no domingo (10) e foi incorporado ao grupo no primeiro treino específico visando o duelo com o Botafogo. A recuperação dele remonta a zaga titular do Grêmio. Bressan foi o herdeiro da posição ao lado de Walter Kannemann durante a ausência do camisa 3.