Botafogo leva empolgação do clássico para decisão na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vencer o Flamengo sempre será motivo de festa para o Botafogo, mas bater o mais tradicional rival às vésperas das quartas de final da Libertadores é o que pode ser considerado o pacote perfeito para o time alvinegro. Não bastassem os três pontos e a manutenção da equipe na zona dos clubes que brigam por vaga na Copa Libertadores —o Botafogo segue na sétima colocação—, o triunfo por 2 a 0 expôs uma superioridade absoluta sobre o adversário. Uma injeção de ânimo e tanto para Jair Ventura e seus comandados. Mesmo com desfalques importantes, casos de Carli, Lindoso e João Paulo, os alvinegros conseguiram quebrar um tabu de oito jogos sem bater o Flamengo. Para Jair, um resultado que dá ainda mais gás para o Botafogo diante do Grêmio, em duelo de ida das oitavas de final de Taça Libertadores, nesta quarta-feira (13). "Vamos enfrentar uma grande equipe, que é o Grêmio. Que a gente consiga a vantagem em casa para decidir na casa do adversário. O Grêmio é muito forte e é uma equipe que joga um futebol vistoso", analisou o técnico. O treinador sabe que o resultado vai aumentar ainda mais a euforia alvinegra, que não é nem um pouco pequena por conta da temporada da equipe. Para o confronto no Engenhão, Jair adiantou o cenário que espera: "Será mais um grande jogo, mais uma decisão, e que esse espírito de Libertadores continue com a gente. Que a torcida compareça para uma grande festa e que a gente consiga uma boa vantagem". Na tarde desta segunda (11), o grupo se reapresentou e iniciou os preparativos para a decisão contra os gaúchos.