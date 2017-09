Atlético-GO e Bahia empatam em duelo direto contra o rebaixamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em confronto direto de dois times que brigam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Atlético-GO e Bahia ficaram no empate por 1 a 1 em Goiânia, nesta segunda-feira (11). O resultado que não ajudou nenhuma das equipes que seguem na parte de baixo da tabela. O Bahia chegou a 15ª posição, com 27 pontos, só um acima da degola. Já o Atlético-GO perdeu a chance de embalar após a vitória sobre o líder Corinthians na última rodada e segue na lanterna, com 19 pontos. Completam a zona do rebaixamento Vitória (26 pontos), Chapecoense (25) e São Paulo (24). A partida, que fechou a 23ª rodada da competição, não teve muitos momentos de emoção. O gol dos atleticanos saiu primeiro, aos 32 minutos do primeiro tempo. O Atlético trabalhou a bola rapidamente até a beirada do campo e Jorginho cruzou na medida para Luiz Fernando mandar para as redes. A equipe tricolor chegou ao empate na segunda etapa após bela jogada na entrada da área. Após triangulação envolvendo Rodrigão e Mendoza, Zé Rafael saiu na cara do gol, driblou Jean e tocou para o gol vazio. Em um lance bastante parecido com o do gol, o Bahia quase conseguiu a virada. Uma tabela rápida na entrada da área deixou Rodrigão na boa para finalizar, mas o centroavante tentou colocar de chapa no canto e pegou mal na bola, facilitando a defesa de Jean. Na próxima rodada, o Bahia visita o Cruzeiro no Mineirão, no próximo domingo (17). O Atlético, por sua vez, pega a Ponte Preta, em Campinas, no sábado (16). ATLÉTICO-GO Marcão; Jonathan Lemos, William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco; André Castro e Igor (Ronaldo); Andrigo (Niltinho), Jorginho e Luiz Fernando (Alison); Walter. T.: João Paulo Sanches BAHIA Jean; Eduardo, Rodrigo Becão, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Edson e Renê Júnior; Zé Rafael, Régis (Vinícius) e Mendoza (Edigar Junio); Rodrigão (Allione). T.: Preto Casagrande Estádio: Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia Juiz: Thiago Duarte Peixoto (SP) Cartões amarelos: André Castro (ACG); Lucas Fonseca e Juninho Capixaba (BAH) Gols: Luiz Fernando (ACG), aos 32 minutos do primeiro tempo; Zé Rafael (BAH), aos 9 minutos do segundo tempo