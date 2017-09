PF relaciona 'bunker' de Geddel com corrupção de PMDB da Câmara

REYNALDO TUROLLO, CAMILA MATTOSO, BELA MEGALE E RUBENS VALENTE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal relaciona, em relatório concluído nesta segunda (11), o "bunker" do ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) com a atuação do grupo do PMDB na Câmara.

O operador Lucio Funaro havia afirmado em depoimento em junho que repassou R$ 20 milhões de propina ao peemedebista em troca de aprovação de empréstimos na Caixa Econômica Federal. A PF diz, então, que como os valores encontrados no "bunker" superam a cifra citada por Funaro "faz inferir que o saldo remanescente pode ter se originado de outros esquemas ilícitos destacados ao longo do relatório, relacionados com a atuação do grupo do PMDB na Câmara", diz trecho do documento. "Inclusive envolvendo a ciência e participação do irmão de Geddel, o deputado Lucio Vieira Lima", completa. Não há, porém, no relatório prova ou outro indício concreto que aponte que o dinheiro achado é o mesmo dos esquemas narrados pela polícia.

Geddel foi preso na última sexta (8), por decisão da Justiça Federal de Brasília. É a segunda vez que ele vai para o presídio da Papuda —na primeira, ficou apenas 8 dias e conseguiu um habeas corpus para cumprir prisão domiciliar, situação que se encontrava até ser preso de novo.

BUNKER

A PF encontrou na terça-feira (5) o "bunker" com milhares de notas em reais que, segundo a investigação, tinham impressões digitais do ex-ministro. A operação, nomeada de Tesouro Perdido, foi autorizada pela 10ª Vara Federal de Brasília. O total contabilizado foi de R$ 51 milhões, em reais e dólares. Os valores apreendidos foram depositados em conta judicial. Segundo a PF, após as últimas fases da Operação Cui Bono, foi possível chegar a um endereço, em Salvador, que seria utilizado para armazenagem de dinheiro.

OUTRO LADO

A defesa do ex-ministro disse em nota divulgada no domingo (10) que "mais uma vez, foram violados direitos que lhe são assegurados por lei". A nota da defesa traz ainda que, "além de ter sido impedido o acesso e a entrevista pessoal dos advogados constituídos por Geddel, ainda foi impossibilitada a participação na sua oitiva perante a autoridade policial". E que a "suposta emoção" atribuída a Geddel durante o depoimento divulgada por "fontes ligadas à investigação", foi "mais um atentado à sua dignidade e integridade moral, mediante a indevida exposição de uma pessoa submetida à custódia e responsabilidade do Estado." "Geddel irá refutar as consequências jurídicas que lhe são indevidamente imputadas, em momento oportuno, perante as autoridades competentes", conclui a nota.