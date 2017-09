Prefeitura abre albergue 37 dias após inauguração na zona sul de São Paulo

ARTUR RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há mais de um mês, o prefeito João Doria (PSDB) vistoriou as instalações recém-reformadas de um novo albergue para 120 moradores de rua na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Esse seria o terceiro CTA (Centro Temporário de Acolhimento) a ser inaugurado no ano –projeto da gestão tucana que, além de um lugar para dormir, oferece emprego. "São 120 pessoas em situação de rua que a partir da próxima segunda-feira virão para cá e aqui terão alimentação, dormitórios, mobiliários, roupas de cama, toalhas, calçados e kits de higiene. Tudo novo com doações de empresas privadas", disse o prefeito no dia 4 de agosto. Em pleno inverno, no entanto, o lugar "inaugurado" permaneceu fechado para pernoite até o último domingo, 10 de setembro, totalizando 37 dias. "Ainda não estamos recebendo ninguém, porque a prefeitura ainda não fechou o contrato", informou uma funcionária do local na semana passada. Após questionamento da Folha, porém, a prefeitura anunciou que o local seria aberto para o pernoite nesta segunda-feira (11). A prefeitura estima que a cidade tenha cerca de 20 mil moradores de rua, mas há vagas apenas para metade deles. Para suprir esse deficit, Doria prometeu construir um desses centros por mês. "Agora, o período crítico de frio já passou", diz o padre Julio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua. O primeiro equipamento do gênero inaugurado por Doria foi no Brás, na Radial Leste. Apesar das novas instalações, os usuários afirmam já haver alguns problemas de estrutura e reclamam do atendimento considerado por eles muito rígido. A principal reclamação dos usuários é a ausência dos empregos prometidos. "Fiz o curso de capacitação no primeiro semestre para as vagas, mas mas até agora nada. Se eu tivesse emprego, nem aqui eu precisaria ficar", diz o autônomo Danilo Oliveira, 24. Além dos CTAs da Vila Mariana e Brás, a gestão inaugurou uma unidade na região da Aricanduva, zona leste. Sobre o CTA da Vila Mariana, a gestão tucana justificou a demora devido à "exigência de documentação e esclarecimentos que atendam à legislação". A gestão afirma que, por ter aberto 2.700 novas vagas durante o inverno, não faltou acolhimento para a população em situação de rua. A respeito da reclamação dos moradores de rua em relação ao emprego, o governo afirma que 1.272 foram empregados e 3.007 passaram por capacitação. "Cabe ressaltar que o país enfrenta uma crise econômica, o que dificulta o processo de abertura de vagas em empresas", afirma a prefeitura em nota.