“A Comédia da Panela” tem sessão gratuita nesta quarta

Depois de fazer temporada nas praças Santos Andrade e Rui Barbosa, seguindo a sua já conhecida missão de democratizar o acesso ao teatro, o Grupo Arte da Comédia, com o apoio da Fundação Cultural de Curitiba, leva o seu mais novo espetáculo para o pequeno auditório do Teatro Positivo. A peça “A Comédia da Panela” será apresentada na quarta-feira do dia 13 de setembro, às 20h30.

A companhia, especializada nas técnicas da commedia dell’arte e dirigida pelo italiano Roberto Innocente, fez uma adaptação do clássico “Aulularia ou La Commedia Della Pentola” – de autoria do dramaturgo romano Plauto. A obra serviu de inspiração para outros renomados escritores durante a História, como Shakespeare e Molière e, agora, a sua essência ressurge em “A Comédia da Panela”.

O enredo central envolve a história do velho Euclião, que possui uma panela cheia de ouro herdada de geração em geração. Porém, por medo de perder tal riqueza, o personagem vive como um pobretão, atordoado com a possibilidade de descobrirem o seu tesouro escondido. Como de costume, o grupo Arte da Comédia extrai do texto clássico seu prestígio atemporal e coloca em cena uma discussão atual sobre o lado cômico da busca frenética por prazer e riquezas que sonda os seres humanos. “Como sempre, a trama é somente uma desculpa para falarmos de algo que vai além dos assuntos narrativos, para abordarmos a contínua comédia da vida”, declara Innocente.

O projeto “A Comédia da Panela” foi realizado por meio da Lei de Fomento e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba em Mecenato Subsidiado. O espetáculo possui o patrocínio do Grupo Positivo e o apoio da Padaria América, do Restaurante Missé Mariá, da Sauí Cultural e da UFPR (Cia de Teatro Palavração).

Serviço

Espetáculo “A Comédia da Panela”

Local: Teatro Positivo – Pequeno Auditório

Datas e horários: dia 13 de setembro, às 20h30

Endereço: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido.

Ingresso: Entrada franca. Sistema “pague o quanto vale”