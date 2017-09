Rede de depilação com ceras de abacate e leite vira febre e fatura mais de R$ 50 mil

(foto: Divulgação)

Com a proposta de minimizar as dores e incômodos na hora da depilação, a rede de franquias Depile-se apresenta um método que prioriza o cuidado com a pele. Menos doloroso e com ceras mornas feitas de ingredientes naturais que levam em consideração cada tipo de pele, o procedimento tem poder reconstrutor e desintoxicante para a pele além de efeito calmante.

De acordo com a diretora comercial da empresa, Renata Galante, outro diferencial da rede é usar tipos diferentes de cera para cada pele. "Como nosso principal foco é o bem-estar dos clientes, sabemos que cada pele merece uma atenção especial. Por isso desenvolvemos diferentes ceras para a pele clara, morena e negra, por exemplo", afirma Galante.

Atualmente com mais de 15 lojas por todo o Brasil, a rede representa o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar de franquias que cresceu 17% no primeiro trimestre deste ano, conforme levantamento da ABF (Associação Brasileira de Franchising). Para quem deseja investir em uma unidade da franquia, o investimento inicial é de R$ 92 mil e tem prazo de retorno de 10 a 16 meses.

Sobre a Depile-se

Criada em 2016, a rede de franquias de depilação com ceras mornas tem procedimento menos doloroso que trata cada pele com um tipo diferente de cera - que são feitas com produtos naturais como abacate e leite.

RAIO X:

Investimento inicial: R$ 92 mil

Taxa de franquia: R$ 40 mil

Prazo de retorno: de 10 a 16 meses

Faturamento médio: R$ 48 mil

Lucro médio: R$ 15 a R$ 20 mil

Mais informações: www.depilese.com.br