Prefeitura de Curitiba alerta para anúncio falso de concurso

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos informa que o anúncio de concurso publicado no site www.casadoemprego.com/p/curitiba.html é falso. O anúncio diz que a Prefeitura de Curitiba abriu concurso com 712 vagas para contratação imediata e também formação de cadastro reserva.

Todas as publicações de editais de concursos são publicadas no Diário Oficial, em jornais de grande circulação e constam no site da Prefeitura, o www.curitiba.pr.gov.br