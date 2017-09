Ministério do Turismo seleciona 104 alunos para estudar no Reino Unido

(foto: Divulgação)

Realizar cursos de aperfeiçoamento em renomadas instituições de ensino superior do Reino Unido, sem qualquer despesa de transporte, alimentação, hospedagem ou mensalidade. Esta é a oportunidade que mais de 100 estudantes brasileiros de turismo e hospitalidade terão por meio do Programa de Qualificação Internacional do Ministério do Turismo, cuja seleção teve o resultado preliminar divulgado nesta terça-feira (12).



As vagas foram preenchidas por alunos matriculados em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo de instituições de ensino superior públicas e privadas. Eles precisaram cumprir exigências como apresentar nota superior a 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e comprovar proficiência em língua inglesa, além de terem cursado, no mínimo, 20% e, no máximo, 80% da formação superior atual.



O ministro do Turismo, Marx Beltrão, lembra que o PQI é uma das formas de qualificar futuros profissionais do setor e aumentar as chances de inserção no mercado. “O PQI representa uma grande oportunidade de se aprimorar tanto em turismo quanto na língua inglesa. Esses jovens vão trazer a experiência do Reino Unido e aqui dividi-la com colegas, para que a gente tenha uma mão de obra cada vez mais qualificada e em condições de atender turistas no país”, observa.



Os cursos, que serão realizados no próximo ano, terão um formato exclusivo para o PQI, com cerca de 11 semanas de duração e aulas teóricas e práticas. Trata-se de uma parceria junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), responsável pela implementação das bolsas, e a Association of Colleges (AoC) do Reino Unido, que vai alocar os alunos em universidades.



Candidatos não habilitados no processo têm prazo até 15/09 para a apresentação de recursos, que devem ser remetidos ao e-mail: bolsa@turismo.gov.br.



QUALIFICAÇÃO - O PQI é uma das ações de capacitação profissional previstas no Plano Brasil Mais Turismo, um pacote de ações do governo federal voltado ao desenvolvimento do setor. O MTur também oferece a plataforma tecnológica Brasil Braços Abertos, que permite a realização de cursos de qualificação pela internet.



O treinamento se destina a trabalhadores que fazem o atendimento direto a visitantes, a exemplo de funcionários de hotéis e taxistas. As inscrições seguem até 30 de setembro, pelo endereço eletrônico brasilbracosabertos.turismo.gov.br, e as aulas devem ser concluídas até 30 de dezembro.



Em parceria com o Ministério da Educação, o MTur também proporciona o MedioTec Turismo. O objetivo é promover cursos gratuitos para a formação de técnicos de nível médio, a fim de suprir necessidades do mercado de viagens. As aulas, com 10 mil vagas disponíveis, devem começar ainda neste semestre.