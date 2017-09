Brasil lança jogo social e une 102 países pela paz

Peace is Possible, jogo online que pretende engajar jovens do mundo todo para a paz acaba de ser lançado no Summit da JCI, na Malásia, e impactou participantes de 102 países. Thaynan Mariano, CEO da Jogos do Rei, esteve no evento e conta: “Foi incrível! A Jogos do Rei e a JCI Brasil fizeram história no Summit Internacional da Paz na Malásia. Foram 102 países representados e o feedback não poderia ter sido melhor, todos querem jogos, gamificação, simplicidade e diversão”, revela. Thaynan enfatiza a importância do jogo nesse momento do planeta: “de forma lúdica, o jogo comunica e engaja sobre a necessidade de entendimento e união para que a paz mundial seja alcançada. Nós mostramos que a paz é possível, basta ter atitudes conscientes e sustentáveis”.

O CEO conta que o evento se encerrou com a Proclamação da Juventude para a Paz: “foi incrível ver tantas personalidades, embaixadores e peacemakers de diversos países unidos pelo tema paz e receber feedbacks tão positivos sobre o Peace is Possible”. O novo game é a primeira investida global da Jogos do Rei e pode ser jogado em qualquer computador ou celular com acesso a um navegador como o Google Chrome ou Firefox por exemplo, ou seja, extremamente abrangente. O grande desafio é gerar um comportamento mais eficaz de paz: “nós queremos engajar as pessoas para a paz por meio do jogo. Todos queremos a paz, mas no final do dia, o que fizemos para atingi-la em um nível mais abrangente? Com o jogo, a expectativa é atingir mais de 200 mil pessoas no primeiro momento e mobilizar jovens ao redor do mundo em torno de ideias e ações pela paz.

Conheça o jogo: https://www.jdrstudio.com/peaceispossible/#

Sobre o Peace is Possible, The Game

O jogador tem a opção de se tornar um cidadão ativo e virar um embaixador da paz mundial, começando pela paz ao seu redor, bairro, cidade, país e mundo. O jogador deve tomar decisões durante o jogo todo e essas decisões ajudarão a aumentar o número de embaixadores da paz, enquanto deixa os stakeholders felizes, no prazo de um ano. O jogador passará por desafios que todo aquele que decide se tornar um cidadão ativo, passa, confronto com seu próprio ego, com stakeholders e com o tempo que não para. O jogo é simples o suficiente para qualquer criança jogar e aprender e qualquer adulto entender o quão profundo o jogo é no tema paz, de uma forma que seja divertido para todas as idades. O objetivo é claro: aumentar o número de embaixadores da paz. Ao final do jogo, o jogador terá a opção de se comprometer com a campanha “A Paz é Possível”.

Sobre a jogos do Rei

A Jogos do Rei foi criada em 2009 por 4 amigos, que resolveram se juntar e desenvolver jogos. O projeto deu tão certo que virou uma empresa, que fatura 1,5 milhão por ano e deve atingir crescimento de 60% em 2017. A Jogos do Rei é mais do que um simples site de jogos, é plataforma social de jogos, já que permite a interação entre os jogadores, por meio de fóruns, por exemplo. A plataforma oferece jogos de canastra, tranca e truco, por exemplo, e realiza, por dia, mais de 20 mil partidas.