Larry David fala sobre nova temporada de 'Curb Your Enthusiasm'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Larry David fez uma rara aparição no programa "Jimmy Kimmel Live!", nesta segunda-feira (11), para falar sobre a série "Curb Your Enthusiasm", que retorna à TV para sua primeira temporada desde 2011. Foi exibido um vídeo no qual o personagem de David reclama da troca de carinhos entre um casal e Kimmel perguntou se aquilo realmente incomoda o comediante. "Isso me dá náuseas", ele respondeu. O apresentador também questionou por que David decidiu retomar a série após seis anos. "Eu não acho que isso seja da sua conta", disse. "Eu realmente não acho. Isso é uma pergunta pessoal." Após a brincadeira, ele explicou que sentiu falta do programa e contou que a grande diferença desta temporada é que as pessoas irão parar de falar sobre sua falta de cabelos para implicarem com sua velhice. "Eu sinto falta de ser chamado de careca", disse. "Eu estou muito orgulhoso por ter aceitado que sou careca. É a única demonstração de caráter que fiz em toda a minha vida." O comediante também revelou que é uma ótima pessoa para se terminar um relacionamento, mas disse que é péssimo em visitas à hospitais. A entrevista está disponível em https://youtu.be/Le4tih0tfbs.