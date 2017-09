Partido faz 'vestibular' para pré-candidatos às eleições em Curitiba

O Partido NOVO Paraná realiza nesta quarta-feira, dia 13 de setembro, mais um evento para apresentar a legenda aos interessados em conhecer a forma de atuar do partido, assim como a aqueles que querem participar da política nacional nas eleições de 2018. Durante o encontro as ideias e propostas do NOVO serão destacadas, assim como o processo seletivo para pré-candidatos do partido no próximo pleito. As inscrições para a apresentação são gratuitas e devem ser realizadas pela internet.

O NOVO elegeu vereadores em quatro capitais em 2016 e todos participaram de um processo seletivo semelhante ao atual em seus respectivos diretórios. “Nossos vereadores estão tendo uma atuação muito ativa em seus mandatos, apresentando diversas proposições e projetos, cooperando para uma melhor fiscalização do poder executivo e para que suas cidades sejam mais eficientes”, destaca Ubiratan Guimarães, presidente do Diretório Estadual do Partido NOVO no Paraná.

Leandro Lyra (Rio de Janeiro), Janaína Lima (São Paulo), Felipe Camozzato (Porto Alegre) e Mateus Simões (Belo Horizonte) também têm chamado a atenção como os vereadores que mais economizaram verbas de gabinete em suas respectivas Câmaras Municipais, seguindo um compromisso de campanha do NOVO - Lyra, por exemplo, já economizou mais de R$ 1 milhão no primeiro semestre de mandato, recurso que foi revertido ao fundo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para obras sociais.

Todos fizeram cortes de cerca de 70% no número de cargos permitidos por gabinete e contam com equipes de assessores muito técnicas e capacitadas. Os vereadores também dispensaram, além do uso de carros oficiais, as diversas verbas indenizatórias destinadas aos gabinetes para combustível, compra de selos, cópias, entre outros serviços.

Seleção

O NOVO é contra o fundo partidário e é o único partido que não utiliza dinheiro público para se manter. Para incentivar a renovação constante na política brasileira, o estatuto do NOVO também determina a proibição de mais de uma reeleição consecutiva para o mesmo cargo.

“Todo os filiados e candidatos do NOVO devem preencher os requisitos da Lei da Ficha Limpa, por isso realizamos um processo de seleção, buscando pessoas que tenham boas qualificações e que possam trazer experiências com êxito da sua vida pessoal e profissional para a gestão pública. Em vários momentos de nossas carreiras passamos por processos de seleção, e na política não deveria ser diferente”, enfatiza o presidente do diretório estadual do NOVO Paraná.

O edital do processo seletivo já está disponível e as inscrições para a seleção se iniciam no dia 15 de setembro em 18 estados brasileiros, exclusivamente através do site do NOVO (www.novo.org.br), e se encerram no dia 15 de outubro para não-filiados e no dia 22 de outubro para filiados.

Na primeira fase de seleção, serão avaliados os vídeos de apresentação e currículos dos interessados em se filiar ao partido e a se candidatar no próximo ano. Os interessados também devem demonstrar seus conhecimentos do estatuto e conceitos do NOVO através de uma prova online. Os candidatos serão avaliados por cinco membros do Comitê de Avaliação, todos oriundos dos 18 estados que participam da seleção. O resultado final desta etapa será divulgado até 3 de novembro.

A segunda fase se inicia em 16 de novembro e consiste na realização de entrevistas, via videoconferência com os candidatos, todas com a participação de no mínimo três avaliadores do Comitê. O resultado da etapa será apresentado até 22 de dezembro. A terceira e quarta etapas do processo serão realizadas no primeiro trimestre de 2018. Na terceira, os candidatos participarão de tarefas e atividades que os colocarão em situações práticas e públicas relacionadas às atividades partidárias. Na quarta, participarão de treinamentos e preparação de temas para a função política à qual irão se candidatar.

“Procuramos cidadãos que possam seguir e disseminar os valores e ideais do NOVO, contribuindo para a mudança na forma de se fazer política no Brasil. Nossos objetivos são de longo prazo, com o compromisso de melhorarmos o país e deixarmos um legado às futuras gerações”, confirma Guimarães.

Serviço:

Apresentação do Partido NOVO

Data: 13 de Setembro

Horário: 19 horas

Endereço: Rua Marechal Hermes, 1.413 - Ahú.

Inscrições gratuitas pelo endereço https://www.sympla.com.br/apresentacao-do-partido-novo-em-curitiba--13092017__184006.