Araucária recebe Festival de Churros nesse final de semana

Araucária recebe nos dias 16 e 17 de setembro o Festival de Churros, sucesso de público em Curitiba, Ponta Grossa, Mandaguari, Londrina e Maringá o evento já reuniu mais de 400 mil pessoas por onde passou. O festival acontece na Praça da Bíblia e vai reunir mais 30 opções da iguaria, desde o tradicional churros de doce de leite até o inusitado milk shake de churros, coberturas, granulados e especiarias. Os preços variam entre R$ 5 até R$30.

“A ideia é simples: juntar mais de 20 operações de churros que vão comercializar mais de 30 opções que vão desde o tradicional churros de doce de leite até o inusitado milk shake de churros, coberturas, granulados, frutas e especiarias, passando por outras delícias como bolo de churros, cheesecake de churros, churros salgados e muito mais”, destaca Raphael Albini, da RT Eventos, que já comandou mais de 40 festivais gastronômicos em diversas cidades do Brasil.

Além dos churros, haverá opções de pratos da gastronomia artesanal, como hambúrguer, comida mexicana, pizzas, batatas assadas, crepes franceses, sorvetes, dentre outros preparos.

Na parte cultural, o Festival de Churros terá shows ao vivo e diversão para as crianças com área kids e espaço para quem gosta de passear com o animal de estimação. A entrada sempre é gratuita. Mais informações no no Facebook oficial do evento https://www.facebook.com/events/462313944136593/

Serviço:

Festival de Churros em Araucária

Quando/Onde: Praça da Bíblia - Araucária

16/09 – sábado das 10 às 22h

17/09 - domingo das 10 às 22h

A entrada é franca

Festival de Churros de Araucária apresenta lançamentos exclusivos

Churros Salgado sabor bacon da Aerochurros

Pela primeira vez em Araucária a marca apresenta a versão salgada do churros espanhol com massa sabor bacon acompanhada de molho cheddar ou catupiry. O valor da novidade é R$ 15 para cinco unidades de churros salgado com um copo colecionável de brinde.

Churros espanhol com 3 molhos da Me Gusta Churros

A Me Gusta Churros vai trazer para o Festival de Churros de Araucária uma versão dos seus consagrados churros espanhóis com três opções de molho: doce de leite artesanal, blueberry e chocolate belga. O valor do churros da Me Gusta Churros é R$ 15.

Waffle com Snikers e Twix Ice Cream da Bubble Waffle

Outro lançamento exclusivo para o Festival de Churros de Araucária é um waffle recheado com chocolate Snikers e Twix Ice Cream da Bubble Churros. O valor dessa sobremesa é R$ 15.

Sobre o Churros

O churros é uma iguaria que existe há muitos séculos. Sua origem é incerta. Alguns dizem que foram os portugueses que trouxeram a receita, quando voltavam da China na época da dinastia Ming. Outros dizem que foram os árabes que a trouxeram, quando invadiram a península ibérica. Outros ainda, afirmam que foram os pastores espanhóis que inventaram a receita, porque era fácil de fazer no alto das montanhas onde eles não conseguiam obter pão fresquinho e outros produtos de padaria.

Qualquer que seja sua origem, o churros, agora, é considerado tipicamente espanhol. Também é popular na América Latina, França, Portugal, Estados Unidos, México, Venezuela, Colômbia e nas ilhas Caribenhas de língua espanhola. Em vários destes países é consumido no café da manhã com uma xícara bem quente de chocolate ou com café com leite, e, ao contrário do Brasil, sem recheio.

É preparado com massa à base de farinha de trigo e água, em formato cilíndrico injetada numa espécie de seringa de metal grande e enviada para a forma de fritar, o que lhe confere seu aspecto estriado. Após ser frito em óleo vegetal, em seguida é mergulhado no açúcar (opcionalmente misturado com canela). Parece um spaghetti mais gordinho ou uma grande espiral. Em várias regiões o nome é diferente: em Sevilha é chamado de calentito, em Jaén de tallo e em Granada de tejeringo. Mas a palavra “churros” é a mais conhecida.