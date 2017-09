(foto: Divulgação)

Pela primeira vez, o padre Reginaldo Manzotti, conhecido no Brasil por arrastar multidões, irá desbravar o continente norte americano. Ele e sua equipe embarcam esta semana para os Estados Unidos, onde farão 5 eventos em Riverside (NJ), Worcester (MA), Holliston (MA) e Margate (FL). Dentre missas e momentos de espiritualidade, o sacerdote irá atender ao pedido de brasileiros que vivem fora do país e pedem há muitos anos a sua ida.

Depois de toda a comoção e tristeza que o país tem vivido nos últimos dias, levar a palavra de Deus aos E.U.A. será uma missão mais que especial para o sacerdote. Padre Reginaldo Manzotti chegou de uma grande peregrinação na Itália e já embarcou para esta curta agenda em solo americano.

Você poderá acompanhar toda a viagem pelas redes sociais do Padre Manzotti e pelo canal do Youtube: www.youtube.com/PadreReginaldoManzotti

Sobre o Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti reúne todas as suas habilidades em prol da evangelização. Em 2015, foi eleito pelo portal espanhol “Aleteia” o sacerdote mais acessado e seguido nas redes sociais do mundo e foi escolhido para ser Embaixador da Pastoral da Pessoa Idosa no Brasil.

Com mais de 1 milhão e meio de cópias vendidas, Padre Manzotti já lançou 13 CD´s e 4 DVD´s e foi indicado ao Grammy Latino em 2013 pelo trabalho “Paz e Luz”, gravado na Igreja da Candelária com as participações especiais de Thiaguinho, Fernando & Sorocaba, Thaeme & Thiago, Joanna e Cantores de Deus.

Autor de 11 livros, o sacerdote com uma linguagem simples e atual, apresenta uma seleção cuidadosa de evangelização e formação para você buscar e vivenciar o seu crescimento espiritual.

Padre Manzotti também recebeu o carinhoso apelido “o padre que arrasta multidões”, por reunir quase dois milhões de pessoas em suas missas seguidas de shows, a exemplo de sua passagem por Fortaleza, no Ceará, em outubro de 2016, durante o IX Evangelizar, quando reuniu 1,8 milhão de pessoas no aterro da Praia de Iracema. Na ocasião, padre Reginaldo Manzotti celebrou aquela que foi considerada a terceira maior missa do Brasil. As duas primeiras foram celebradas pelos papas João Paulo II, em 1997, e Francisco, em 2013.