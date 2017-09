(foto: URBS)

O moradores do bairro do Ahu, onde fica a sede da Justiça Federal, terão a rotina alterada na manhã desta quarta, 13, quando os ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestará o segundo depoimento ao juiz federal Sérgio Moro. O bloqueio será menor e irá atingir um número menor de ruas ao realizada no último depoimento, em 10 de maio.

Segundo as informações da Polícia Militar, a circulação estará liberada na região. O trânsito estará bloqueado apenas em frente ao prédio da Justiça Federal, que fica na Avenida Anita Garibaldi, 888. O policiamento, porém, segue por todo o perímetro.

No entanto, a extensão do bloqueio pode ser ampliada, caso seja identificada alguma situação de risco ou por solicitação da Justiça Federal. A orientação aos moradores é que saiam de casa com as credenciais entregues em maio, junto com comprovante de residência e documento com foto, caso o bloqueio seja estendido.

Ônibus

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) desviará, nesta quarta-feira (13/9), linhas de ônibus do transporte coletivo urbano na região da Justiça Federal, no Ahú, onde ocorrerá operação de segurança para o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os desvios começam desde o primeiro horário dos ônibus, pela manhã, e seguem enquanto durar o bloqueio.

Fiscais da Urbs ficarão nas ruas para orientar motoristas e passageiros. As linhas desviadas serão: ligeirinhos Barreirinha-Guadalupe, Bom Retiro-Cabral, Barreirinha, Paineiras, Santa Gema, Fernando de Noronha, Laranjeira, Ahú-Los Angeles, Cabral-Osório e Reforço Anita.

As dez linhas de ônibus serão desviadas dento do perímetro das ruas Alberto Folloni, Francisco de Paula Guimarães, Emílio Cornelsen, São Luís, Coronel Amazonas Marcondes, Pedro Fabri, Vereador Garcia Rodrigues e Belém.

Linhas e desvios:

1- Barreirinha-Guadalupe: O desvio não afetará embarques e desembarques.

2 - Bom Retiro-Cabral: Mudança apenas no sentido Terminal Cabral. Desvia das ruas Eça de Queiros e Dos Funcionários para as ruas Alberto Folloni, Tomazina, Cel. Amazonas Marcondes, Pedro Fabri, Vereador Garcia Rodrigues e Avenida Paraná.

3 - Barreirinha: Sentido bairro desvia da Avenida Anita Garibaldi e passa pela José Pedroso, Vereador Garcia Rodrigues, Pedro Fabri e Amazonas Marcondes. Sentido Centro deixa as ruas Washington Mansur, Benjamin Zilli e Anita Garibaldi e entra na Tomazina, Alberto Folloni e Constantino Marochi

4 - Paineiras: Nos dois sentidos deixa as ruas Washington Mansur, Benjamin Zilli e Anita Garibaldi e passa pela Tomazina e Alberto Folloni.

5 - Fernando de Noronha: Nos dois sentidos deixa as ruas Washington Mansur, Benjamin Zilli e Anita Garibaldi e passa pelas ruas Tomazina e Alberto Folloni.

6 - Laranjeira: Nos dois sentidos deixa as ruas Washington Mansur, Benjamin Zilli e Anita Garibaldi e passa pelas ruas Tomazina e Alberto Folloni.

7 - Ahu-Los Angeles: Nos dois sentidos deixa as ruas Washington Mansur, Benjamin Zilli e Anita Garibaldi e passa pelas ruas Tomazina e Alberto Folloni.

8 - Cabral-Osório: O desvio não afetará embarques e desembarques.

9 - Reforço Anita: Nos dois sentidos desvia da Avenida Anita Garibaldi e passa pela José Pedroso, Vereador Garcia Rodrigues, Pedro Fabri e Amazonas Marcondes.

10 - Santa Gema: Sentido bairro desvia da Avenida Anita Garibaldi e passa pela José Pedroso, Vereador Garcia Rodrigues, Pedro Fabri e Amazonas Marcondes. Sentido Centro deixa as ruas Washington Mansur, Benjamin Zilli e Anita Garibaldi e entra pela Tomazina, Alberto Folloni e Constantino Marochi.