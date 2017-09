Golden State Warriors adere a patrocínio na camisa e fecha maior acordo da NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Golden State Warriors se tornou o 14º time da NBA a ter um patrocínio na camisa para a próxima temporada -e, de quebra, fechou um acordo que é, de longe, o maior da liga. Os atuais campeões terão o uniforme estampado pela marca do conglomerado japonês de tecnologia Rakuten e receberão US$ 20 milhões (cerca de R$ 62 milhões) por ano. O acordo é válido por três temporadas, de acordo com a emissora norte-americana ESPN.

A quantia paga aos Warriors é mais ou menos o dobro do que receberá o segundo colocado, o Cleveland Cavaliers, que fechou patrocínio com a Goodyear por pouco mais de US$ 10 milhões. A próxima temporada da NBA será a primeira em que as equipes terão patrocínios no uniforme, em espaços pequenos no ombro esquerdo das camisas.

Confira os 14 times da NBA que anunciaram patrocínio até agora:

- Atlanta Hawks: Sharecare (entre US$2,5 milhões e US$ 10 milhões por ano)

- Boston Celtics: General Electric (mais de US$ 7 milhões por ano)

- Brooklyn Nets: Infor (US$ 8 milhões por ano)

- Cleveland Cavaliers: Goodyear (mais de US$ 10 milhões por ano)

- Denver Nuggets: Western Union Bank (entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões por ano)

- Detroit Pistons: Flagstar Bank (entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões por ano)

- Golden State Warriors: Rakuten (US$ 20 milhões por ano)

- Milwaukee Bucks: Harley-Davidson (entre US$ 2,5 milhões e US$ 6 milhões por ano)

- Minnesota Timberwolves: Fitbit (entre US$ 3 milhões e US$ 8 milhões por ano)

- Orlando Magic: Disney (entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões por ano)

- Philadelphia 76ers: Stubhub (US$ 5 milhões por ano)

- Sacramento Kings: Blue Diamond Almonds (US$ 5 milhões por ano)

- Toronto Raptors: Sun Life (mais de 5 milhões dólares canadenses por ano)

- Utah Jazz: Qualtrics (US$ 4 milhões por ano)