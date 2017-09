Ratinho Jr diz que construiu um grupo político independente no retorno à Assembleia

(foto: Franklin de Freitas)

O ex-secretário de Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior (PSD) oficializou hoje sua saída do governo Beto Richa e retorno à Assembleia Legislativa, com discurso de pré-candidato à sucessão do governador. Ele disse que apesar de seu grupo político ser “independente” do que chamou de “castas” políticas tradicionais do Estado, pretende ter o apoio de Richa, e até gostaria de contar com o tucano como companheiro de chapa e candidato ao Senado nas eleições de 2018. Ratinho Jr afirmou ainda que a vice-governadora Cida Borghetti (PP) tem todo o direito de também buscar a eleição para o comando do Palácio Iguaçu, mas disse acreditar que tem o projeto “mais inovador” para o Estado.

