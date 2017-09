Por pressão, motoristas e cobradores de ônibus suspendem paralisação desta tarde de terça

Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação/Sindimoc)

A paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus, que estava prevista para acontecer na tarde desta terça, 12, foi suspensa por conta da pressão das empresas, que ameaçaram de descontar salários e demitir motoristas e cobradores. Segundo informações, o cronograma de paralisações foi suspenso, para assim criar uma estratégia de mobilização mais segura.

"Como se não bastasse o ladrão, agora tem o patrão colocando a faca no pescoço dos trabalhadores", lamentou Anderson Teixeira, presidente do Sindimoc.

A paralisção estava prevista para os terminais Pinheirinho, CIC, Sítio Cercado, Boqueirão, Carmo, Hauer, Capão Raso, Portão. A partir de amanhã, o Sindimoc vai começar a convocar trabalhadores e a população para o ato do dia 20 de setembro, que segue marcado para acontecer às 15 horas, na Praça Rui Barbosa, e que tem como pauta mais segurança nos ônibus.

"Vamos focar o dia 20. Chamar os usuários, os trabalhadores e promover um grande ato, que sensibilize as autoridades para esse problema que hoje afeta 1,5 milhão de pessoas na nossa região", finaliza Anderson Teixeira.

As três principais reivindicações:

- Câmeras de segurança com monitoramento online 24 horas, integrado aos órgãos de segurança pública (igual em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde sistema garantiu redução de 90% dos arrastões)

- Criação da Delegacia Especializada em Crimes no Transporte Coletivo

- Mais viaturas da Guarda Municipal dedicadas exclusivamente ao patrulhamento do transporte coletivo