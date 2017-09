Depoimento de Lula não suspende prazos processuais e expediente na Justiça Federal

A Direção do Foro da Justiça Federal do Paraná informa que os prazos processuais e o expediente da Subseção Judiciária de Curitiba serão mantidos.

A informação foi repassada após a direção receber das autoridades de segurança federais e estaduais, em especial as apresentadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná (SESP-PR) dados de como será realizada a segurança do prédio durante o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para esta quarta, 13 de setembro.