Paraná tem programação especial na 11ª Primavera dos Museus

Os museus do Estado participam de 11ª Primavera dos Museus com atividades diferenciadas de 18 a 24 de setembro. O evento anual promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) inclui mais de 900 instituições de todo o país que oferecem visitas mediadas, palestras, oficinas, exibição de filmes e abertura de exposições.

Com o tema Museus e suas memórias, a ideia do Ibram é trazer à tona reflexões a partir das memórias da própria instituição. Esta é a proposta do Museu Alfredo Andersen (MAA), que buscou inspiração nos retratos de Ana de Oliveira, esposa de Alfredo Andersen, para a atividade intitulada Anas no Andersen. De 19 a 22 de setembro, das 9h às 12h, o MAA convida as Anas da cidade para serem fotografadas e expostas numa composição coletiva. Ana de Oliveira era descendente de índios Guarani e foi retratada pelo marido de diferentes formas, de indígena a europeia.

Em 19 de setembro, às 16h, será dia de relembrar histórias da Legião Paranaense do Expedicionário no Museu do Expedicionário que abre as exposições Breve história dos 70 anos da Legião Paranaense do Expedicionário e Centenário do 1º Presidente da Entidade, Felipe Aristides Simão.

O Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) dá luz ao seu acervo com a abertura da exposição Jesus Santoro – a revelação de um mestre, no dia 19, às 18h30. O MIS-PR salvaguarda mais de 23 mil negativos fotográficos do artista que influenciou grandes nomes da fotografia no Paraná. A mostra permanece até12 de novembro de 2017.

Reprisar oficinas de alguns dos artistas que já passaram pelo programa Artista do Acervo é a proposta do Museu Oscar Niemeyer (MON). As oficinas dos artistas Guita Soifer, Tatiana Stropp, Bernadete Amorim e Cleverson Oliveira serão realizadas pelo Educativo do museu em 20 e 24 de setembro. Nestes mesmos dias, respectivamente, também ocorrem visitas mediadas por duas mostras: Museu em Construção - fotografias da época da construção do Olho feitas por Nani Gois, e Acervo MON, mostra que exibe algumas obras que fazem parte da coleção do museu.

Nada melhor para relembrar a história de uma instituição do que a celebração de seu aniversário. É o caso do Museu Paranaense (MP) que completa 141 no dia 25, mas antecipa as comemorações para o dia 24 com atividades durante toda a manhã. Às 10h tem abertura da exposição Imigração no Paraná, um panorama dos imigrantes que fazem do Estado um território multiétnico. Em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) serão lançados livros com temáticas relacionadas ao MP, das 10h às 12h. No mesmo horário a equipe do museu promove uma visita mediada pelo espaço.

O Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR) promove visita mediada pela exposição Anos 60/70 – um panorama, em 20 de setembro, das 14h às 16h. A própria mostra rememora obras do acervo do museu e a atividade vai reforçar as memórias do período abrangido.

A programação completa estará disponível em http://www.cultura.pr.gov.br

Museu Alfredo Andersen - Rua Mateus Leme, 336 - Curitiba / (41) 3222-8262

Museu da Imagem e do Som - Rua Barão do Rio Branco, 395 - Curitiba / (41) 3351-6688

Museu de Arte Contemporânea do Paraná - Rua Desembargador Westphalen, 16 - Curitiba / (41) 3323-5328

Museu do Expedicionário - Rua Comendador Macedo, 655 - Alto da XV / Curitiba (41) 3362-8231

Museu Oscar Niemeyer - Rua Marechal Hermes, 999 - Curitiba / (41) 3350-4400

Museu Paranaense - Rua Kellers, 289 - Curitiba /(41) 3304-3300

