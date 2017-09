Dinamite Combo leva soul à Biblioteca Pública

Revelação recente dos palcos locais, o grupo Dinamite Combo é a atração desta sexta-feira (15) no projeto Música na Biblioteca. Criado há apenas um ano o sexteto vem chamando a atenção do público com seu show dançante e energético, em que resgata pérolas da soul music, do funk e do rhythm and blues das décadas de 1960 e 1970. No repertório, temas de James Brown, Al Green e The Bar-Kays, entre outros, além de duas composições próprias. O show acontece no hall térreo, a partir das 17h30, com entrada franca.

Formado por Wellington Rodrigo (voz), Anderson de Lima (guitarra), Caetano Zagonel (baixo), Menandro Souza (trompete), Rodrigo Nickel (saxofone) e Yuri Vasselai (bateria), o Dinamite Combo se notabilizou por apresentar uma seleção que foge do óbvio. São canções de artistas fundamentais para a história da black music, mas nem sempre conhecidas do grande público. O grupo também toca temas autorais, inspirados por nomes contemporâneos como Sharon Jones, Lee Fields e Charles Bradley.

MÚSICA NA BPP - Criado em 2012, o Música na Biblioteca tem o objetivo de colocar artistas locais de todos os estilos em contato direto com o público. Os shows são gratuitos e acontecem quinzenalmente no hall térreo da BPP, por onde passam todos os dias 2,5 mil pessoas.

Já participaram do projeto nomes como Mano a Mano Trio, Iria Braga, Charme Chulo, Bruno Hrabovsky, Claudio Menandro, Murillo Da Rós, Viola Quebrada, Denis Mariano Trio e Perla Flamenca, entre outros. Os músicos podem enviar propostas para a Divisão Cultural da Biblioteca, pelo e-mail http://imprensa@bpp.pr.gov.br.

Serviço:

Música na Biblioteca com Dinamite Combo

Data: 15/09 (sexta-feira)

Horário: 17h30

Local: hall térreo da Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133 - Centro - Curitiba)

Gratuito

Informações: (41) 3221-4911