Felipe Alves retorna ao Paraná Clube

12/09/17 às 15:39 - Atualizado às 15:40 Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná Clube

Felipe Alves: seis gols pelo Paraná em 2017 (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube está “repatriando” o atacante Felipe Alves. Sua transferência para o futebol do Kuwait não foi concluída e, um exato um mês após sua saída, o jogador se reapresentou no Ninho da Gralha. “Estou voltando pra casa”, disse o jogador, bem humorado. Durante esse período longe do clube, Felipe Alves só treinou. “Nem cheguei a ir para o Kwait. Estávamos fazendo a pré-temporada na Turquia. Fui avisando de um problema no visto de trabalho e, diante disso, decidi voltar”, afirmou.

“Sou grato ao Paraná por me receber novamente. Espero recuperar espaço no grupo”, disse Felipe Alves. “Uma coisa é certa: chego bem, pois treinei muito durante todo esse período”.

Felipe Alves, 27 anos, havia disputado 31 jogos pelo clube, com 6 gols assinalados. O jogador foi reavaliado pelos médicos do clube na manhã desta terça-feira (12), no Ninho da Gralha, e já seguiu para o gramado com os velhos companheiros. “Agora é esperar toda a documentação ser ajustada para que eu possa ficar à disposição da comissão técnica o quanto antes”, concluiu.

Felipe Alves reaparece num momento de transição do clube, inclusive no que diz respeito ao ataque. Vitor Feijão está recuperando seu espaço após cirurgia de joelho. Guilherme Biteco segue em recuperação, após operação do tendão de Aquiles. Robson também está no departamento médico, mas iniciando a transição. Minho, porém, com uma lesão mais séria no joelho esquerdo, está fora do Campeonato Brasileiro. O jogador passou por artroscopia na semana passada, mas o tempo de recuperação é estimado em três meses. Na manhã de hoje, o jogador já iniciou o trabalho de fisioterapia no CT do clube.