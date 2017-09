Blindagem e Pão de Hamburguer tocam nesta quinta

(foto: Divulgação)

O Crossroads (Av. Iguaçu, 2.310), um dos bares mais tradicionais de rock´n´roll de Curitiba, dá seqüência a sua “Quinta Autoral”, projeto que valoriza as bandas locais com produções próprias e independentes. Nesta quinta, dia 14 de setembro, dois nomes de “peso” do rock paranaense sobem ao palco da casa, Blindagem e Pão de Hamburguer, que faz seu show de lançamento do novo álbum lado A “Visconde de Guarapuava”. As apresentações tem início a partir das 22horas.

A Pão de Hamburguer possui refinada identidade instrumental, com duas guitarras, baixo e bateria, mesclando o rock vigoroso, com pitadas de psicodelia, música contemporânea e groove. Com um começo despretensioso em 2005, o que era um power trio quase punk, está hoje em outro patamar. Se tornou um quarteto e ganhou maturidade. Tudo isso, poderá ser visto no show que marca a estreia do novo disco, intitulado A “Visconde de Guarapuava”. Este é o segundo álbum do grupo curitibano que conta ainda com dois EPs, “Ontem e Hoje” e “Have a Nietzche Day”, o álbum “Gravando Curitiba apresenta Pão de Hamburguer” e o dvd “Ao Vivo no Teatro Guairinha”.

A banda já consolidada na cena local apresenta a seus fãs, um show original, lúdico e enérgico. A Pão de Hamburguer é composta por Gabriel (vocal/ guitarra), Leonardo (guitarra), Bruno (baixo/ backing vocal) e Rennan (bateria).

Para completar a noite, a banda Blindagem, formada pelo vocalista Rodriggo Vivazs (que assumiu os vocais após a morte de Ivo Rodrigues, em 2010), Paulo Teixeira (guitarra), Alberto Rodriguez (guitarra), Paulo Juk (baixo) e Rubén “Pato” Romero (bateria), promete um show especial com algumas novidades, entre elas, músicas inéditas com composições de Ivo Rodrigues e de Paulo Leminski, que farão parte do novo disco do grupo, que deve ser lançado em breve. Novas canções como “De Geléia”, “Furos do Vício” e “O Equilibrista”, música de trabalho que está disponível no SPOTIFY, dividem espaço com outros sucessos da banda como, “Loba da Estepa”, “Oração de um Suicida”, “Miragem”, “Se Eu Tivesse”, “Coração de Bicho” e “Blindagem”. “O público pode esperar um show com energia positiva e muito alto astral para celebrar o rock”, revela Rodriggo Vivazs. Fundada no final dos anos 70, foi a primeira do Estado a conseguir destaque nacional. Com sua própria linguagem e estilo, o grupo conquistou fãs de várias gerações e é um dos legados do rock paranaense.

As entradas custam R$20,00.

SERVIÇO:

QUINTA AUTORAL com PÃO DE HAMBURGUER e BLINDAGEM

Local: Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Quando: 14 de setembro de 2017 (Quinta)

Horário: Abertura da casa: 21hs / Início das apresentações:22hs

Entrada: R$20,00

Forma de Pagamento: dinheiro, cartões de débito/crédito Visa e Mastercard

Informações: 41 32433711/ 30242004/ www.crossroads.com.br

Censura: 18 anos