Cantora apresenta tributo especial no dia do aniversário de Amy Winehouse no Drakkar

(foto: Divulgação)

O Drakkar Beer & Food celebra o sucesso estrondoso de Amy Winehouse que segue encantando gerações com um tributo especial alusivo ao 34° aniversário da artista. Para interpretar as músicas ecléticas da cantora, falecida em 2011, que incluem soul, jazz, R&B e ritmos caribenhos, o bar recebe, na quinta-feira, 14 de setembro, às 21 horas, a cantora e compositora curitibana Ni Salles.

Sobre a Ni Salles

Em 2011 iniciou oficialmente seu trabalho com música, trabalhando nas casas noturnas de Curitiba e realizando projetos em conjunto com os músicos da cidade. Já são seis anos de trabalho profissional e no ano de 2017 gravou seu 1º EP apenas com músicas autorais. Com 27 anos de idade, a cantora e compositora já possui mais de 70 músicas de sua autoria e algumas feitas com seu parceiro de banda Rafael Mello - com que divide os palcos cantando covers de rock e pop rock cover e suas músicas autorais.

Sobre o Drakkar Beer & Food

Inaugurado em 2017 com a proposta de proporcionar experiências gustativas, sensoriais e culturais, o Drakkar Beer & Food é um novo espaço para apreciadores de cerveja artesanal, gastronomia, blues e rock´n roll. Localizado no bairro do Rebouças, em Curitiba, o gastrobar se destaca com pratos completos, hambúrgueres, petiscos e sobremesas, chopes artesanais, cervejas especiais nacionais e importadas e bebidas destiladas. Na parte de entretenimento e cultura, o Drakkar traz apresentações, shows musicais e exposições.

Serviço

Ni Salles Especial Aniversário Amy Winehouse

Local: Drakkar Beer & Food - Rua Chile, 2067, Rebouças, Curitiba-PR

Quando: Quinta-feira, 14 de Setembro de 2017, 21 horas

Entrada: R$ 10,00

Reservas pelos telefones: 41- 99144-9800 ou 41 3205-0948