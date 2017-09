Petraglia é punido e terá que pagar R$ 8 mil para árbitro

Petraglia: condenado por ofender árbitro (foto: Geraldo Bubniak)

O presidente licenciado do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, Mario Celso Petraglia, terá que pagar uma indenização de R$ 8 mil para o árbitro Rafael Traci. As informações são do site UOL.

Petraglia foi processado por ofensas e perdeu a ação já em segunda instância. Traci apitou a decisão do Campeonato Paranaense de 2016, na partida em que o Atlético venceu o Coritiba por 3 a 0, ocasião das ofensas. Traci também foi o quarto árbitro do “Atletiba do YouTube”, que acabou cancelado pela arbitragem com a justificativa de “falta de credenciamento”.

Segundo a ação de Traci, Petraglia se dirigiu ao árbitro ao final da partida e, já nos vestiários, gritou: "Seus bruxos, seus vagabundos, vocês vieram premeditados para nos roubar, vocês são um bando de ladrões".

A ação usou como prova a súmula do jogo, com relato policial. O árbitro pediu R$ 20 mil de indenização. No entanto, a Justiça determinou o pagamento de R$ 8 mil e custas de honorários para que Petraglia pague, alegando "dano moral evidente" e indenização que "não se mostra irrisória, nem exorbitante".