Prefeito vistoria início da recuperação da Rua Treze de Maio

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

O prefeito Rafael Greca vistoriou nesta terça-feira (12/9) o início das obras de fresagem e recuperação do pavimento de 1,2 quilômetro da Rua Treze de Maio, entre as ruas Martin Afonso e Conselheiro Laurindo, no Centro. A Treze de Maio é a 45ª rua recuperada e pavimentada, em grande parte, com massa produzida pela Usina de Asfalto da Prefeitura, reativada em março pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

“Com essa obra acabaremos com os solavancos e com os buracos e a Rua Treze de Maio voltará a ter a qualidade da nossa Curitiba. Curitiba volta a ser Curitiba”, afirmou o prefeito.

Além desta via, a Prefeitura faz na região central a recuperação do asfalto da Rua Mateus Leme. Os serviços de fresagem e aplicação da primeira capa para corrigir as irregularidades da via já foram finalizados e foi iniciada a aplicação da segunda camada de asfalto, última etapa antes da sinalização.

O vice-prefeito e secretário de Obras, Eduardo Pimentel, parabenizou o trabalho da equipe técnica da secretaria. “Com gestão e muito trabalho da nossa valorosa equipe avançamos com a recapagem de várias ruas da cidade”, disse. São 29 vias atendidas com a reciclagem e fresagem e outras 16 com implantação de pavimento.

O investimento da Prefeitura na Treze de Maio será de R$ 537,6 mil. A previsão é que a fresagem seja concluída até o dia 25 deste mês, pois serão feitos cerca de 150 metros por dia. A capa asfáltica deve ser concluída até 11 de outubro.

Trânsito

A faixa da direita da Treze de Maio está bloqueada para a fresagem. Assim como na Mateus Leme, os horários de trabalho serão diferenciados na Treze de Maio, em razão do fluxo intenso de veículos. As obras serão feitas das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Agentes da Setran acompanham os trabalhos para orientar o fluxo de veículos. As faixas de trânsito serão bloqueadas na medida em que a obra avance. Sempre duas pistas estarão liberadas para o tráfego.

As opções de desvio para os motoristas são pela Avenida Manoel Ribas e Jaime Reis, Visconde de Nácar ou Alameda Prudente de Moraes. Uma das justificativas da revitalização do asfalto da Rua Treze de Maio é por ela ser um dos eixos por onde passará o fluxo do binário Mateus Leme - Nilo Peçanha.