Trump receberá Temer para jantar em Nova York

ISABEL FLECK WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump receberá o presidente Michel Temer para um jantar em Nova York na próxima segunda-feira (18) às margens da Assembleia Geral da ONU. Foram convidados para o jantar também o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o do Peru, Pedro Pablo Kuczynski —este último ainda não confirmado. Ambos os presidentes já foram recebidos na Casa Branca neste ano. O jantar seria inicialmente oferecido na Trump Tower, residência do presidente na cidade, mas o novo local ainda não foi informado por razões de segurança. Entre os temas a serem tratados está a situação na Venezuela. É possível ainda que os presidentes Trump e Temer falem sobre as reformas tributárias nos dois países. No dia seguinte, Temer abrirá, com seu discurso, a Assembleia Geral da ONU, seguido pelo discurso de Trump.