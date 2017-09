Apple apresenta os novos modelos de iPhone em evento nos EUA

(foto: Divulgação Apple)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple apresentou nesta terça-feira (12) o iPhone X, nova edição comemorativa de 10 anos do smartphone da empresa. O aparelho terá uma tela OLED de 5,8 polegadas que tomará toda a superfície frontal do aparelho, já que ele não terá o botão “home”. Sem este botão, será possível ligar o aparelho tocando em qualquer parte da tela. O desbloqueamento ocorrerá por meio de reconhecimento facial.

O preço inicial do smartphone no mercado americano será US$ 999. A companhia também apresentou o iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Entre as funções do novo modelo estão um sistema de carregamento de bateria sem fio, câmeras com realidade aumentada e tecnologia à prova de água e de poeira. O iPhone 8 terá preço inicial nos EUA de US$ 699. Já a versão Plus chega ao mercado americano com versões a partir de US$ 799.