Prestes a dar à luz, Sheron Menezzes compartilha foto do quarto do filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grávida de oito meses, a atriz Sheron Menezzes, 33, compartilhou nesta terça-feira (12) fotos do quarto do seu bebê. Ela, que espera um menino com o marido Saulo Bernard, 34, descobriu o sexo aos quatro meses de gestação. Eles são casados há seis anos. "Ficou pronto o cantinho do meu guri! Tudo lindo do jeitinho que eu imaginei... mamãe e os irmãozinhos já estão aproveitando, aguardando a chegada do meu amor." Os "irmãozinhos" que a atriz menciona são seus cachorros. A postagem está disponível em https://www.instagram.com/p/BY8riI_gB4w/. O quarto do bebê foi todo planejado pela loja Mundo do Bebê já que o cômodo não é muito grande. O berço da criança vem com minicama e pode se transformar em cama de solteiro mais uma mesa de apoio ou escrivaninha. "Saulo [Bernard] ficou mais empolgado por ser menino. Lá em casa é jiu-jítsu, surfe e muay thai. Meu filho já tem quimono. Daqui a pouco vai ganhar uma prancha", afirmou a atriz, em entrevista à revista "Quem". NUDEZ No começo de setembro, a atriz Sheron Menezzes posou nua para revista "Quem" e falou sobre as transformações que a maternidade tem feito em sua vida e personalidade: "Sem ter nascido, meu filho já me mudou completamente". A atriz afirmou que a gravidez lhe deixou mais calma, paciente e serena. "Não era essa pessoa, era extremamente irritada. Eu não julgo mais ninguém. Quando a gente não é mãe, a gente é mãe perfeita. Vê a criança chorando e pensa 'ah, se fosse meu filho'. Mas, quando está na sua barriga, você fala: 'eu não sei'. Eu não sei o que eu vou fazer quando meu filho se jogar no chão no meio do shopping."