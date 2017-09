Coritiba é o time mais 'indisciplinado' do Brasileirão

O Coritiba é o time com mais 'indisciplinado' no Campeonato Brasileiro. É a equipe mais recebeu cartões vermelhos – foram cinco nessas 23 rodadas já disputadas. Também é o quarto com mais cartões amarelos – total de 60.

Os três times com mais amarelos são o Atlético-MG (66), a Chapecoense (66) e o Vasco (65). No entanto, o clube mineiro e a equipe carioca não tiveram expulsões. O time catarinense recebeu dois vermelhos.

As três equipes com menos cartões do Brasileirão são Flamengo (40 amarelos e 2 vermelhos), Corinthians (44 amarelos e 1 vermelho) e o Grêmio (45 amarelos e 2 vermelhos). Os três estão no G6 da competição e lutam pelo título.

As cinco expulsões do Coritiba no Brasileirão foram de Kleber Gladiador, Anderson, Márcio, Werley e William Matheus. Os jogadores do clube com mais amarelos são William Matheus (6), Galdezani (6), Alecsandro (6), Jonas (4), Márcio (4) e Luizão (4).

Os jogadores mais disciplinados do Coxa são Iago Dias (10 jogos e nenhum cartão), Walissom Maia (9 jogos e nenhum cartão) e Carleto (7 jogos e nenhum cartão).

O número de cartões vermelhos é critério de desempate no Brasileirão, após número de vitórias, melhor saldo de gols, mais gols pró e confronto direto. O número de cartões amarelos é o critério seguinte, após expulsões.

FALTAS

O Coritiba é o sexto time que mais comete faltas no Brasileirão 2017, com média de 17,2 por partida. Fica atrás de Chapecoense (19,2), Atlético-GO (18,5), Palmeiras (17,8), Atlético-MG (17,8) e Vitória (17,4). Entre esses seis, o único que aparece em boa posição na classificação da competição é o Palmeiras, em quarto lugar. Os outros cinco estão abaixo da 10ª posição.

Os jogadores do Coritiba que mais cometem faltas são Kleber Gladiador (2,5 por jogo), Jonas (2,3), Léo (2,0), Galdezani (2,0), Rodrigo Ramos (2,0) e Alecsandro (1,7). Os que menos cometem faltas, sem considerar os goleiros, são Iago Dias (0,4), Yan Sasse (0,5), Edinho (0,5), Werley (0,6), Filigrana (0,7), Walisson Maia (0,7) e Neto Berola (0,7).