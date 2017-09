Estudantes de Curitiba trocam formatura por solidariedade

O venezuelano Galindo, sua família e os estudantes do terceirão (foto: Franklin de Freitas)

A família do venezuelano Julio Bernal Galindo, de 37 anos, recém-chegado ao Brasil, não tinha ideia dos rumos que tomaria quando ele resolveu deixar a Venezuela e vir para o Brasil. Advogado e policial, ele estava sem trabalho há tempos na Venezuela e, ciente de que, devido a crise que toma conta do seu país, não teria muitas condições de dar uma vida digna às filhas, ao enteado e a mulher, resolveu tentar a vida no Brasil, onde chegou no dia 10 de julho.

Já no País, mas sem a família, ele foi convidado a contar a sua história para um grupo de alunos do Colégio Contemporâneo, no bairro Novo Mundo. O convite foi feito pela professora Tatiana da Silva Pinto, que trabalhava a temática da Venezuela e sobre como a crise política e economica afetava a população. Os alunos pesquisaram e debateram em sala de aula as recentes atitudes do governo e os impactos sobre a população. A palestra de Galindo foi a finalização dos trabalhos em sala de aula.

Aos alunos, Galindo disse que tinha o sonho de buscar uma vida melhor com a família no Brasil. O que Galindo não fazia ideia é de como esse relato iria mudar a sua história e, menos ainda de que, em breve, estaria com toda da família no Brasil.

A história sensibilizou os alunos do Colégio, que cientes de que com a nova Constituição da Venezuela, ele não teria chances de reunir sua família novamente. Por isso, a turma, em comum acordo, decidiu utilizar o dinheiro que estava arrecadando para a formatura e pagar as passagens de vinda da família do venezuelano ao Brasil.

Assim, Galindo que com a ajuda de um amigo, conheceu alguns brasileiros que arrecadaram dinheiro para pagar a sua passagem pra cá e aqui chegou, foi mais uma vez alvo da solidariedade do brasileiro. Com poucos pertences e a esperança de arrumar trabalho, Galindo pode reunir a família todano final de agosto. Após quatro dias de viagem, a família de Galindo chegou ao Brasil no dia 31 de agosto.

E o apoio dessa turma não foi apenas com o dinheiro das passagens.Eles conseguiram roupas, móveis e eletrodomésticos para doar para a família de venezuelanos. Na quarta-feira da semana passada, mais emoção. Galindo e sua família foram até a escola encontrar e agradecer aos estudantes.

