Campanha solidária vai ajudar 22 instituições do Paraná e Santa Catarina

Desde o dia 28 de agosto, clientes do Condor podem participar de uma ação de grande importância para instituições beneficentes do Paraná e Santa Catarina. Trata-se da Campanha Solidária Condor, que está em sua 11ª edição e já doou mais de R$ 3,3 milhões para 196 entidades. A ação é viabilizada por intermédio de parcerias formadas entre a rede e seus fornecedores.

Parte da venda de centenas de produtos promocionados em tabloides de ofertas durante o período da campanha é revertida em vale-compras Condor e são doados a instituições selecionadas de forma criteriosa, passando por processo de apresentação de documentos, avaliação dos serviços prestados à comunidade e, por fim, prestação de contas da destinação dos recursos.

Neste ano, a arrecadação será repassada para 22 instituições, sendo 21 localizadas em 15 cidades do Paraná e uma em Joinville (SC). A Campanha foi criada com o propósito de ajudar as comunidades onde a rede atua e possui como diferencial o fato de não funcionar por meio de doação, pois o Condor e os fornecedores abrem mão de uma margem do lucro para que ele seja repassado às instituições.

“Uma campanha permanecer sendo realizada por 11 anos mostra o quão assertiva foi a decisão de criá-la", disse o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.