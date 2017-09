Empresa arrecada roupas e brinquedos para as crianças da Acridas

A Luto Curitiba lançou uma campanha pelas crianças da Associação Cristã de Assistência Social (Acridas). A empresa está arrecadando doações de brinquedos e roupas infantis até o dia 2 de outubro. As doações podem ser entregues nas seguintes unidades da Luto Curitiba — Av. Marechal Floriano Peixoto, 306 – 9º andar ou Av. Marechal Floriano Peixoto, 432 - térreo. As arrecadações serão entregues em comemoração ao Dia das Crianças.

