Preço da gasolina começou a subir mais a partir de julho deste ano (foto: Franklin de Freitas)

O preço médio do litro da gasolina em Curitiba subiu 13,8% analisando o valor pesquisado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre junho deste ano e a semana de 3 a 9 de setembro. Em junho, o preço médio do litro do combustível estava em R$ 3,22, com preço mínimo de R$ 2,97 e o máximo de R$ 3,79. Em setembro o preço médio estava em R$ 3,74, sendo o mínimo encontrado de R$ 3,55 e o máximo de R$ 3,99. A diferença é de R$ 0,51. Entre estes meses a inflação acumulada ficou em 0,66%.

Dois fatores contribuiram mais para esta alta. No final de julho o governo federal aumentou a contribuição da PIS/Cofins sobre os combustíveis em R$ 0,41, valor que foi repassado praticamente na totalidade para o preço na bomba. Em agosto, por exemplo, o preço médio da gasolina em Curitiba já fechou em R$ 3,69 — R$ 0,47 a mais que em junho.

Desde julho deste ano, também, a Petrobras vem praticando uma política de aumento do litro dos combustíveis — a gasolina inlcuida — nas refinarias, que chega às bombas para o consumidor.

Desde julho deste ano, também, a Petrobras vem praticando uma política de aumento do litro dos combustíveis — a gasolina inlcuida — nas refinarias. Esse aumento também chega às bombas para o consumidor.

Brasil

Analisando apenas a semana de 3 a 9 de setembro, o valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros subiu em 22 Estados brasileiros (inclusive o Paraná) no Distrito Federal. Os reajustes ocorreram após o repasse aos postos da série de reajustes dos preços do combustível pela Petrobras às distribuidoras, ocorrida entre 31 de agosto e 5 de setembro, com alta acumulada de 11,1%.

Na média nacional, a alta na semana passada nos postos foi de 1,91%, para R$ 3,850 o litro, valor recorde no ano. Em São Paulo, maior consumidor do País, o litro da gasolina subiu 1,03% na semana passada, de R$ 3,577 para R$ 3,614, em média. No Paraná o preço médio no período estava em R$ 3,819, um aumento de 1,5% em comparação ao período anterior — 28 de agosto a 2 de setembro — quando o litro da gasolina estava em R$ 3,761.