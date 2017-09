Número de atropelamentos assusta e Detran lança campanha

Holograma de Karol Conká chama a atenção para a fixa de pedestres (foto: Franklin de Freitas)

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito do Paraná) usou holografia e um moderno sistema de projeção para alertar sobre a importância da faixa de pedestres. A campanha “Show na Faixa” levou uma apresentação da rapper curitibana Karol Conká, de forma gratuita, para o cruzamento da Rua XV com a Ricahuelo, no centro de Curitiba, e ainda permitiu que o show continuase, pelo celular, em realidade aumentada. A campanha foi pensada por causa das estatísticas, que apontam um alto número de atropelamentos e óbitos no Estado. Atravessar fora da faixa é apontado como uma das principais causas destes acidentes.

“Uma das nossas preocupações é falar com o público usando linguagens e formatos que realmente tenham impacto e causem algum tipo de reação, uma lembrança e até uma mudança de comportamento. Assim, para falar com o público jovem, é preciso inovar, pensar em formas diferentes de apresentar as mensagens de segurança no trânsito, que acabam sendo repetitivas”, diz o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

“Nos últimos anos, o número de óbitos em atropelamentos apresentou um pequeno aumento, de 3,13%, no Estado. Em 2014, foram 128 mortes. Já em 2015, foram 132 pedestres. Durante o ano de 2016, foram 4.202 atropelamentos registrados em todo o Estado. Por isso a ação tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar a própria vida, indicando que um primeiro passo é atravessar as ruas sempre na faixa de pedestres”, lembra Traad.

Inédito

O local da projeção de ontem, conhecido pelo intenso fluxo de pedestres, recebeu uma estrutura especial, com uma tecnologia inédita no Brasil para que a imagem em três dimensões funcione em ambiente aberto.

“Pesquisamos muito e todos os hologramas feitos até hoje foram feitos em estúdio, ou em cima de palcos. Esse é o primeiro que se origina direto de uma rua”, diz Fhabyo Matesick, da TIF Comunicação, uma das produtoras.