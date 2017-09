Comemoração teve até Steven Tyler de crochê

Steven Tyler feito de crochê foi uma das atrações em exposição (foto: Levy Ferreira/SMCS)

A Rua da Cidadania da Matriz, na Praça Rui Barbosa, comemorou, ontem, o Dia Mundial do Crochê com uma oficina e exposição de artesanato. Foram mostradas mais de 50 peças de crochê feitas pelo grupo Lucianas e Marias, que ensina a arte na Unidade de Saúde Rio Bonito, no bairro Campo do Santana. Um dos destaques foi um boneco em tamanho real do cantor Steven Tyler, da banda Aerosmith (que se apresenta em Curitiba neste mês).

A peça ficou no pátio do Mercado Central da Rua, dividindo espaço com uma mesa onde ficaram objetos decorativos de crochê, como frutas, legumes, verduras e refeições. Também foram expostos pequenos bonecos de animais. Em duas entradas que levam à parte central do prédio ficaram um pinheiro de mais de um metro e trinta e uma bicicleta revestida de crochê.

À tarde, a artesã Marina Albertoni ministrou uma oficina de confecção de bonecos. Por três horas, ela ensinou o público a fazer um coelho de cerca de 30 centímetros. O resultado final se assemelha aos bonecos feitos com a técnica japonesa amigurumi. Mas o processo de produção é exclusivo de Marina, garante ela. “É como uma receita de bolo. O que eu ensinei hoje é um método que você não encontra em outro lugar”, contou. “É como se tivesse direito autoral.”

No Museu

Também para comemorar o Dia do Crochê, Para reunir os apaixonados por crochê e incentivar a atividade manual, a Círculo S/A, maior fabricante de fios para trabalhos manuais do país, promoveu um workshop ao ar livre no Prcão, atrás do Museu Oscar Niemeyer.