Para não ter os dias descontados, categoria suspende paralisação

A paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus, que estava prevista para acontecer na tarde de ontem foi suspensa. Segundo o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc), por conta da pressão das empresas, que ameaçaram descontar salários e demitir motoristas e cobradores. Já as empresas de ônibus dizem que são solidários aos Sindimoc, mas que procuraram as vias legais para não prejudicar ainda mais os usuários do sistema.

A paralisção da tarde de ontem estava prevista para os terminais Pinheirinho, CIC, Sítio Cercado, Boqueirão, Carmo, Hauer, Capão Raso, Portão. A partir de hoje, o Sindimoc vai começar a convocar trabalhadores e a população para o ato do dia 20 de setembro, que segue marcado para acontecer às 15 horas, na Praça Rui Barbosa, e que tem como pauta mais segurança nos ônibus.

“Vamos focar o dia 20. Chamar os usuários, os trabalhadores e promover um grande ato, que sensibilize as autoridades para esse problema que hoje afeta 1,5 milhão de pessoas na nossa região”, disse o presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região, Anderson Teixeira.

Paradas

O Sindimoc já havia realizado paralisações pontuiais na semana passada e na segunda-feira desta semana. Ao longo desta semana, até a sexta-feira, estavam programadas uma hora de paralisação em pontos definidos da Capital em dois horários.