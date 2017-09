Ratinho Jr volta à Alep com discurso de pré-candidato

Ratinho Jr (PSD): “Construí um grupo político independente das castas” (foto: Franklin Freitas)

O ex-secretário de Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior (PSD) oficializou ontem sua saída do governo Beto Richa e retorno à Assembleia Legislativa, com discurso de pré-candidato à sucessão do governador. Ele disse que apesar de seu grupo político ser “independente” do que chamou de “castas” políticas tradicionais do Estado, pretende ter o apoio de Richa, e até gostaria de contar com o tucano como companheiro de chapa e candidato ao Senado nas eleições de 2018. Ratinho Jr afirmou ainda que a vice-governadora Cida Borghetti (PP) tem todo o direito de também buscar a eleição para o comando do Palácio Iguaçu, mas disse acreditar que tem o projeto “mais inovador” para o Estado.

“Nós vamos buscar o apoio de todas as pessoas que entendam que o nosso projeto é o melhor para o Paraná. Essa questão de alianças é muito mais centralizada em Brasília do que nos estados. Todo mundo sabe que depende das candidaturas presidenciais para ver quais os partidos que vão se coligar”, explicou. “Nosso partido tem buscado alianças e vai continuar conversando com todos. Se o governador entender que ele pode ser candidato a senador e entender que o nosso partido pode ser uma boa opção, nós estamos abertos a conversar”, afirmou.

Missão - Ratinho Jr disse ainda não ver contradição entre o discurso de representante de um “novo” projeto político para o Estado e o fato dele ter ficado quase quatro anos no atual governo, além de seu partido – o PSD – e sua antiga legenda – o PSC – que formam o maior bloco da Assembleia, com 14 deputados, integrarem a base de apoio de Richa na Casa. “Não porque eu fui incumbido de uma missão. De cuidar de uma secretaria importante, desenvolver bons projetos para o Estado do Paraná. E sempre tive independência política. Quem conhece a nossa história sabe que eu construí um grupo político independente das castas colocadas no Estado há muito tempo. Eu não vim de uma família tradicional da política. Eu não tenho essa tradição política que outros têm, o que não julgo. Cada um com seu destino”, alegou.

“Eu procurei construir o nosso projeto político em cima de cada eleição, trazendo lideranças. E a nossa bancada hoje se mostra dessa forma independente. Também com o volume de prefeitos que nós temos e o número de candidaturas que nós colocamos nas eleições de 2016 independente do candidato do partido do governador, de senador A, senador B. Nós fizemos o nosso projeto e vamos continuar fazendo”, disse o deputado.

CPI - Sobre as denúncias que envolvem integrantes da atual administração na operação Quadro Negro, que investiga desvio de recursos para a construção de escolas, Ratinho Jr afirmou defender que sejam investigadas. Ele rejeitou, porém, a ideia de assinar a proposta de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso. “CPI a oito meses de eleição é bravata. Eu não acredito que uma CPI seja mais eficaz que a Polícia Federal, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Neste momento abrir CPI é para dar discurso para político”, alegou.