Prejuízo com furacões pode chegar a US$ 200 bilhões

Os furacões Irma e Harvey podem ter causado juntos um prejuízo total de até US$ 200 bilhões, um valor equivalente ao provocado pelo furacão Katrina em Nova Orleans em 2005, de acordo com as estimativas mais recentes feitas pela consultoria Moody's Analytics. A companhia alertou que o prejuízo do Irma, que atingiu a Flórida no último domingo como um furacão de categoria 4, ficará entre US$ 64 bilhões e US$ 92 bilhões. Já os danos provocados pelo Harvey, que devastou parte do Texas, podem chegar a US$ 108 bilhões. O economista-chefe da Moody's Analytics, Mark Zandi, calculou que, juntos, Irma e Harvey deixarão entre US$ 150 bilhões e US$ 200 bilhões em danos provocados contra imóveis, veículos, lojas e infraestruturas públicas. O furacão Katrina, que atingiu o estado da Louisiana em 2005 e é considerado o desastre natural mais caro da história dos EUA, provocou prejuízos de US$ 160 bilhões, de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional do país. Segundo o consultor Zandi, a reconstrução acelerará a economia dos EUA.

FRANÇA

Protesto

O presidente Emmanuel Macron enfrenta seu primeiro grande teste público na França ontem, quando sindicatos realizam protestos nacionais contra mudanças nas leis trabalhistas que segundo eles corroem a segurança dos trabalhadores. A importante central sindical CGT lidera as manifestações e pediu a paralisação do transporte público e de outros setores, além de programar 180 manifestações. Os protestos são uma resposta a projetos de lei que reduzem o poder dos sindicatos e dão mais poder às empresas.

SÍRIA

Ofensiva

As Forças Armadas da Rússia afirmaram ontem que as tropas da Síria retomaram cerca de 85% do território disputado com militantes. Trata-se de uma grande reação, dois anos após os russos intervirem no conflito a favor do regime do presidente Bashar al-Assad. A Rússia fornece cobertura aérea para as tropas de Assad desde 2015 na luta contra militantes do Estado Islâmico. O general russo Alexander Lapin disse, porém, que o governo sírio ainda precisa retirar militantes de cerca de 27 mil quilômetros quadrados do país.

EUROPA

Terrorismo

O coordenador de combate ao terrorismo da União Europeia, Gilles de Kerchove, afirmou que o Estado Islâmico possui cerca de 2.500 combatentes da Europa. De Kerchove disse que o grupo extremista costumava ter anteriormente cerca de 5 mil combatentes europeus no Iraque e na Síria. Segundo ele, cerca de 1.500 desses combatentes voltaram para casa e outros mil foram mortos. De Kerchove disse que muitos dos europeus restantes podem morrer, seja em confrontos ou mesmo nas mãos do Estado Islâmico.

IMIGRANTES

Abuso

A detenção de imigrantes é utilizada de forma excessiva nos Estados Unidos e carece de bases legítimas, disse ontem o Grupo de Trabalho da ONU sobre Detenções Arbitrárias, que pediu ao governo norte-americano que garanta o respeito aos direitos humanos nesta situação. Segundo números oficiais levantados, pelo menos 352 mil pessoas são detidas por ano nos EUA enquanto aguardam o resultado de seus procedimentos migratórios, o que custa aproximadamente US$ 2 bilhões aos contribuintes.