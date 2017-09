Cultuado Devendra Banhart se apresenta hoje em Curitiba

Banhart: ícone do New Weird America (foto: Divulgação)

O músico cultuado indie Devendra Banhart se apresenta hoje à noite na Ópera de Arame. O cantor irá divulgar em solo latino seu nono álbum, ‘Ape in Pink’ Marble

Nascido ems 30 de maio de 1981 nos Estados Unidos, filho de mãe venezuelana e pai norte-americano, é um dos artistas mais populares do movimento New Weird America, cuja tradução seria algo como "Nova América Esquisita". Seu último álbum conta com a participação de outros representantes do movimento, tais como Faun Fable, Animal Collective, Viking Moses, entre outros. Banhart é também membro da banda Vetiver.

Seu nome próprio é um sinônimo para o nome do deus hindu Indra, que foi indicado a seus pais por Prem Rawat, um líder religioso indiano que era seguido por eles. Seu nome do meio, Obi, é devido ao personagem Obi-Wan Kenobi da saga Star Wars.

O próprio músico assume que, entre as suas maiores influências, estão Bob Dylan, Caetano Veloso, Secos e Molhados e Novos Baianos. A suavidade melódica e o timbre vocal de Banhart remetem frequentemente a estes músicos.

Serviço

Devendra Banhart

Quando: Hoje, às 20 horas

Onde: Ópera de Arame (Rua João Gava)

Ingressos: variam de R$ 70 a R$ 200 no http://www.ticketload.com/events/popload-gig-com-devendra-banhart-sao-paulo-583