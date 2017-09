Nos próximos meses, Curitiba será palco de vários mega shows. O Maroon 5, nesta quinta-feira, 14, abre, no Estádio Couto Pereira, no Alto da XV, abre a safra dos grandes eventos na Capital. Na esteira do pop californiando estão programadas a apresentação de grandes astros de renome internacional, como Pet Shop Boys, Alice Cooper, Aerosmith, John Mayer, Greebn Day, Deep Purple e Tesla, na Pedreira Paulo Lemisky, Live, Teatro Guaíra e Positivo e outras casas de show.

Essa programação faz a capital paranaense despontar como destino de vários shows e coloca a cidade como uma tendência no roteiro dos grandes astros do mundo do entretenimento.

Com essa nova realidade, a consultora de imagem e estilo Veruska S.Terci acredita que é importante ter uma certa “etiqueta” para que todos possam curtir a apresentação de seus astros preferidos.

A respeito do uso de acessórios, Veruska aconselha a evitar os grandes demais. “Relógios, anéis e pulseiras grandes devem ficar em casa”, diz. A opção serve tanto para evitar chamar a atenção e, assim, evitar o transtorno causado por possíveis furtos durante o show, quanto machucar outras pessoas presentes ao evento. “Quem vai quer se divertir e dançar e não ficar cuidando dos acessórios que escolheu para fazer a produção para o show”, diz.

Na escolha do sapato, Veruska orienta as mulheres a deixarem os saltos em casa, bem como as sandálias delicadas e rasteirinhas. “O melhor é escolher um sapato confortável e que também ofereça proteção para os pés”, diz. É importante lembrar que no meio da multidão, uma sandália não irá proteger os pés do pisão de outras pessoas presentes e calçadas com sapatos mais apropriados, como tênis, coturnos e botinas.

Para as meninas que gostam de estar na moda, Veruska orienta a escolher peças mais básicas, como jeans e camisetas brancas. Sobre a escolha de bolsa, as mais indicadas são as pequenas que podem ser usadas a tiracolo. “As pochetes, que estão novamente na moda, são uma boa opção para transportar documento, dinheiro e celular. “Eu acredito que o celular, em momentos assim, não seja essencial, mas se quiser levar é importante que seja colocado em um local seguro”, diz.

Frequentadores de grandes shows desaconselham o uso dos bolsos, tanto os de tráz quanto dos da frente. Além de incomodar, por conta do peso, são alvos fáceis para quem vai ao show com outras intenções que não a de apenas se divertir.

Como curtir o show