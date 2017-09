SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Lucco, 26, falou sobre como tem lidado com a depressão, doença da qual revelou sofrer no final de 2015. "A depressão, para mim, não tem cura, tem controle. Hoje em dia uso do meu estilo de vida, da minha alimentação e de mais um monte de coisas para me manter bem e equilibrado. Se cercar de pessoas boas, energias positivas e Deus no coração, sempre. Estar com Deus intimamente é a resposta para tudo", diz o cantor, em entrevista ao "TV Fama!" (RedeTV!), que vai ao ar nesta terça (12). O cantor também comentou a campanha Setembro Amarelo, que promove a prevenção ao suicídio. "O mês marca a lembrança dessa doença [a depressão], que ninguém vê e ninguém enxerga ferimentos, já que as coisas são tão invisíveis para as outras pessoas, e todo mundo costuma achar que é frescura, julgando", diz. Durante o ano de 2016, Lucas falou abertamente sobre a doença e seu tratamento. Na época ele, além de rodar o Brasil com seus shows, estava no elenco de "Malhação". Desde então o cantor segue com a turnê "Nova Era" e apareceu na novela "Sol Nascente" (Globo). Ele está cotado para um papel na nova trama das 21h da emissora, "O Outro Lado do Paraíso".