Governo Trump anuncia nova diretora de comunicação, a 3ª em nove meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa Branca anunciou nesta terça-feira (12) que Hope Hicks, 28, é a nova diretora de comunicação do governo. Ela será a terceira titular diferente do posto desde o início da gestão Trump, em janeiro. Hicks trabalha no governo desde que Trump tomou posse e ocupava o cargo de forma interina desde fim de julho, após a demissão de seu antecessor, Anthony Scaramucci. Diferente de Scaramucci, que chegou a Casa Branca após passagem por Wall Street, Hicks tem experiência em relações públicas. Ela já trabalhou com a filha do presidente, Ivanka Trumpo, e chegou a ser secretária de imprensa de Donald Trump durante a campanha. O cargo estava sem titular desde a saída de Scaramucci, que ficou no cargo apenas 10 dias. Logo após assumir, ele criticou outros nomes do gabinete de Trump, incluindo o então porta-voz, Sean Spicer, e o chefe de gabinete, Reince Priebus. Logo após assumir, Scaramucci ligou para um repórter da revista "The New Yorker" e criticou diversos nomes do gabinete, incluindo Priebus, a quem chamou de um "puta paranoico esquizofrênico" e Stephen Bannon, então o estrategista-chefe. Priebus acabou caindo, mas seu sucessor, o general John Kelly, exigiu a saída de Scaramucci. Antes de Scaramucci, Michael Dubke, um veterano de campanhas republicanas, ocupou o cargo por cerca de três meses, entre março e junho, quando renunciou. Além dos dois, o ex-porta-voz Spicer ocupou por duas vezes o cargo de forma interina.