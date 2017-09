Facínoras roubam verdade, diz Temer, alvo de novo inquérito

Obs.: Inclui MICHEL-TEMER GUSTAVO URIBE E LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em um período de 24 horas, o presidente Michel Temer foi citado em investigação da Polícia Federal e se tornou alvo de inquérito aberto pelo STF (Supremo Tribunal Federal), envolvendo-se em uma nova crise política.

Em uma tentativa de reação, o peemedebista antecipou discurso que pretende adotar para se defender de uma nova denúncia que deve ser apresentada ainda nesta semana contra ele, desta vez por obstrução judicial e organização criminosa.

Com a divulgação na segunda-feira (11) de relatório da Polícia Federal com a conclusão de que tinha poder de comando sobre o chamado "quadrilhão do PMDB", o presidente decidiu responder em tom duro à acusação. Por sua orientação, o Palácio do Planalto divulgou nota em que criticou "facínoras" que "roubam do país a verdade".

Sem citar nomes, ele se referia ao corretor Lúcio Funaro, segundo o qual o peemedebista autorizou caixa dois para a campanha de Gabriel Chalita, do PMDB, à prefeitura de São Paulo em 2012. "Facínoras roubam do país a verdade. Bandidos constroem versões por ouvir dizer a lhes assegurar a impunidade ou alcançar um perdão, mesmo que parcial, por seus inúmeros crimes. Reputações são destroçadas em conversas embebidas em ações clandestinas", criticou.

No mesmo dia, em discurso no Palácio do Planalto, o presidente voltou de maneira indireta a criticar as acusações contra ele e disse que há a tentativa no país de se querer derrubar as pessoas. "Cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer verificar como atrapalhar o outro. Não conseguem porque o Brasil não para. O povo brasileiro é maior do que toda e qualquer crise. O povo brasileiro é capaz de encarar os problemas que são muitas vezes artificialmente criados".

Horas após o discurso, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a abertura de um inquérito para investigar o presidente e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), por suposto esquema que teria beneficiado a empresa Rodrimar, que atua no porto de Santos (SP).

Em agosto, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou manifestação reiterando pedido para abrir o inquérito. Para Janot, há indícios de que eles tenham cometido crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na edição de um decreto sobre portos em favor da Rodrimar assinado em maio de 2017.

Em sua decisão, Barroso afirma que "a ninguém deve ser indiferente o ônus pessoal e político de uma autoridade pública, notadamente o presidente da República, figurar como investigado em procedimento dessa natureza". "Mas este é o preço imposto pelo princípio republicano, um dos fundamentos da Constituição brasileira, ao estabelecer a igualdade de todos perante a lei e exigir transparência na atuação dos agentes públicos. Por essa razão, há de prevalecer o legítimo interesse social de se apurarem, observado o devido processo legal, fatos que podem se revestir de caráter criminoso", disse o ministro. Em petição ao STF, a defesa do presidente disse que o inquérito tem "inverdades".

NOVA DENÚNCIA

O relatório da Polícia Federal servirá para embasar a provável nova denúncia que deve ser apresentada nesta semana contra o presidente pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Para responder a ele, o governo adotará como estratégia comparar Funaro ao executivo Joesley Batista, preso no último domingo (10).

O discurso é de que o corretor de valores apresenta acusações mentirosas para obter benefícios junto à PGR. Para associá-lo ao empresário da JBS, a ideia é utilizar termos já usados por governistas para se referir a Joesley, como falastrão e criminoso. "Ele procura criar condições para ter uma melhora na sua situação de prisioneiro", disse à reportagem o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Para ele, as acusações contra o presidente não têm "nenhum fundamento" e não há fato novo que justifique a apresentação de uma nova denúncia. Na frente jurídica, a defesa do presidente avalia processar Funaro pelos crimes de calúnia e difamação assim que for apresentada a nova denúncia, como o feito com Joesley, mas que acabou sendo rejeitado pela Justiça Federal.

As acusações feitas pelo corretor de valores têm causado preocupação ao Planalto, que receia que a deflagração de uma nova crise política inviabilize a pauta econômica do governo, como a votação da reforma previdenciária.