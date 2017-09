Ivete Sangalo confirma estar grávida de gêmeos

A cantora Ivete Sangalo, 45 anos, confirmou ontem que está grávida de gêmeos. A baiana está no terceiro mês de gestação de acordo com sua assessoria. Casada com o nutricionista Daniel Cady, os dois já são pais de Marcelo, que completa oito anos no dia 2 de outubro. Ivete confirmou a notícia em sua conta no Instagram no final da tarde com uma mensagem bem divertida. Ela brincou que a calça já não estava fechando e agradeceu aos fãs pelo carinho. A cantora está no Rio de Janeiro para o lançamento da sexta temporada de “The Voice Brasil” (Globo).

Polêmica

Zezé di Camargo diz que não houve ditadura no Brasil e divide a internet

Em entrevista à jornalista Leda Nagle publicada em seu canal do YouTube na última segunda-feira, 11, o cantor Zezé di Camargo chegou a falar que não houve ditadura no Brasil. “Muita gente confunde militarismo com ditadura. Todo mundo falava que vivíamos em uma ditadura, mas nós não vivíamos em uma ditadura, vivíamos no militarismo vigiado. Ditadura é Venezuela, Cuba, Hungria, Coreia do Norte, China, até o Chile com Pinochet. O Brasil nunca chegou a ser uma ditadura”, falou Zezé. Leda discordou. “Nós tivemos muita gente presa, vários confrontos, tortura”, ao que Zezé responde: “Mas não chegou a ser tão violenta, tão sangrenta”. Nas redes sociais, teve gente que defendeu cantor. “E dizem que o Zezé di Camargo está errado?”, falou outro. A maioria, porém, criticou. “Zezé Di Camargo diz que nunca houve ditadura militar no Brasil. O tempo que perdeu traindo a esposa podia ter lido uns livros de história”, disse um internauta. “Zezé Di Camargo grava hoje no estúdio do DOI-Codi sua nova canção: ‘Entre tapas e choques elétricos’”, brincou um outro.

Shinobi Spirit

‘Boba Fett’, de Star Wars. e ator de Supernatural vêm a Curitiba

Movimentar a cultural geek em Curitiba é o mote principal do Shinobi Spirit que acontece em Curitiba há mais de 9 anos. Para esta 20ª edição já estão confirmadas parcerias e atrações nacionais e internacionais. A novidade é a presença do ator Daniel Logan, o Boba Fett de ‘Star Wars’. No segundo filme da trilogia, Boba Fett era um clone inalterado (unidade A0050) que se tornou o caçador de recompensas mais famoso da Galáxia. A presença do ator promete atrair ainda mais os aficionados por Guerra nas Estrelas. Outra atração já confirmada é a presença do ator Travis Wester, o Harry Spangler da série Supernatural. Ele participará de um painel, conversando com os fãs durante o evento.

Internet

Wesley Safadão lança clipe com Rafael Cortez e Tirulipa

O cantor Wesley Safadão lançou nesta segunda-feira um novo clipe que conta com a participação de Rafael Cortez, Tirulipa e Lore Improta, ex-bailarina do Domingão do Faustão, da TV Globo. “Sonhei Que Tava Me Casando” é o mais novo hit do cantor e faz parte do álbum “In Miami Beach” (ao vivo), lançado em julho deste ano. No clipe, Rafael Cortez interpreta um homem que sonha estar se casando enquanto Lore é a noiva e Tirulipa, o padre. “Nossa Manu foi muito esperada. Obrigada por todo o carinho e orações”, publicou ela.

Tecnologia

Apple anuncia iPhone 8 a partir de US$ 699 e iPhone X a US$ 999

A Apple revelou ontem três novos celulares: o iPhone 8, 8 Plus e o iPhone X. (“dez”, como o algarismo romano). O iPhone X é uma edição comemorativa de dez anos desde o lançamento do primeiro iPhone, em 2007. Tim Cook, atual presidente da Apple, disse que o objetivo é que esse aparelho seja “o padrão de tecnologia para a próxima década”, como foi o original. Os três dispositivos vêm cobertos de vidro, dispensando a cobertura de alumínio que vinha sendo usada nos iPhones. O evento deu ênfase às novas câmeras com inteligência artificial, capazes de reconhecer padrões de rostos, paisagens ou animais, e o carregamento sem fio de todos os dispositivos (Apple Watch, Air Pods e iPhone).

Níver do dia

Laura Cardoso

atriz brasileira

90 anos