Aposta de Campo Grande, em MS, leva mais de R$ 2,3 mi na Lotomania

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador levou o prêmio principal do concurso 1.796 da Lotomania, realizado nesta terça-feira (12), em Ituiutaba (MG). A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 400 mil para o próximo o concurso. Os números sorteados foram: 15, 16, 23, 27, 28, 29, 32, 39, 40, 46, 52, 54, 57, 63, 73, 78, 80, 84, 86, 94. Confira o rateio: 20 acertos - 1 aposta ganhadora (Campo Grande-MS), R$ 2.349.710,05 19 acertos - 9 apostas ganhadoras, R$ 28.506,66 18 acertos - 178 apostas ganhadoras, R$ 1.286,91 17 acertos - 1412 apostas ganhadoras, R$ 113,56 16 acertos - 8042 apostas ganhadoras, R$ 19,93 15 acertos - 32674 apostas ganhadoras, R$ 4,90 0 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 64.139,98

QUINA

O concurso 4.479 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 4,9 milhões. Os números sorteados nesta terça-feira (12), em Ituiutaba (MG), foram: 05, 13, 29, 66, 73. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 87 apostas ganhadoras, R$ 5.738,62 Terno - 3 números acertados - 7792 apostas ganhadoras, R$ 96,35 Duque - 2 números acertados - 186617 apostas ganhadoras, R$ 2,21

TIMEMANIA

O concurso 1.081 da Timemania, realizado nesta terça-feira (12), em Ituiutaba (MG), também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 02, 22, 23, 32, 43, 46, 70. O time do coração foi o Londrina-PR. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 7,1 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 38.245,86 5 números acertados - 181 apostas ganhadoras, R$ 1.207,44 4 números acertados - 4243 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 43450 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: LONDRINA/PR - 15629 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.692 da Dupla Sena, realizado nesta terça-feira (12), em São Paulo, não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 2,1 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 15, 32, 37, 41, 42, 46. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 03, 17, 22, 34, 39, 48. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 6 apostas ganhadoras, R$ 10.400,64 Quadra - 4 números acertados - 644 apostas ganhadoras, R$ 110,74 Terno - 3 números acertados - 14715 apostas ganhadoras, R$ 2,42 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 29 apostas ganhadoras, R$ 1.936,67 Quadra - 4 números acertados - 1163 apostas ganhadoras, R$ 61,32 Terno - 3 números acertados - 18212 apostas ganhadoras, R$ 1,95