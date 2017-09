Conselho do SP propõe Muricy como consultor e discute perfil de coordenador

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Para tentar tirar o São Paulo da crise no Campeonato Brasileiro, o Conselho de Administração do clube discutiu a possibilidade de se contratar um coordenador técnico para a equipe profissional. No caso, o nome sugerido pela cúpula foi o de Muricy Ramalho. No entanto, o ex-treinador e hoje comentarista do canal fechado SporTV já deixou claro que não pretende assumir tal cargo. Por isso, foi apresentada a possibilidade de ele se tornar um consultor informal do time. A reportagem apurou que o ex-treinador não pretende aceitar tal proposta pois considera antiética tal conduta, sendo comentarista de televisão. Por conta do desconforto dos integrantes do Conselho com a situação da equipe, a reunião, que já estava previamente agendada, ficou mais centrada no time profissional. Apesar de o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, ainda acreditar na possibilidade de contar com a ajuda de Muricy, os integrantes do conselho discutiram a possibilidade de outro profissional ser contratado para o cargo. O perfil ideal seria de alguém que já jogou ou treinou o time, como Paulo Autuori, Zetti, Raí ou Cafu. Também durante o encontro, os integrantes do órgão se mostraram insatisfeitos com a reunião entre torcedores e jogadores marcada para esta quarta-feira (13), no CT da Barra Funda. A direção do clube autorizou um grupo de 20 torcedores a discutir o momento do time com os atletas e a comissão técnica. A equipe ocupa a penúltima colocação no Brasileiro, com apenas 24 pontos somados em 23 partidas. Na próxima rodada, o time enfrenta o Vitória, no domingo (17), fora de casa.