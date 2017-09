São Paulo acerta renovação de Brenner até 2022 com multa 'astronômica'

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo fechou nesta terça-feira (12) a renovação contratual com o garoto Brenner, de apenas 17 anos. O novo vínculo do atacante terá duração até dezembro de 2022 e foi assinado em encontro do diretor-executivo de futebol Vinicius Pinotti com o empresário do atleta, Tiago Guadagno. A multa rescisória para tirar a promessa do clube tricolor é de R$ 100 milhões para transferências nacionais e de 50 milhões de euros (R$ 187 milhões) para as estrangeiras. Brenner foi promovido ao elenco profissional por Rogério Ceni, ainda em junho. O jovem, que na base tem média de gols superior a dois tentos por partida na temporada, atuou duas vezes pelo time principal. Sempre entrando no segundo tempo, participou das derrotas por 1 a 0 para o Atlético-PR, com Ceni no comando, e por 2 a 1 para o Bahia, já com Dorival Júnior. O atual comandante, inclusive, foi um dos entusiastas da renovação que se arrastou por quase dois meses. O São Paulo corria para apresentar um novo contrato para Brenner diante da rápida ascensão do garoto e dos baixos valores do vínculo anterior, quando a multa era de apenas R$ 8,5 milhões.