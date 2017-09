Ex-'BBB' Marcos, Nicole Bahls e Rita Cadillac estão em 'A Fazenda 9'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nona temporada de 'A Fazenda' abriu suas portas para 16 novos 'peões' —como são chamados os participantes do reality show— nesta terça (12). Com o subtítulo 'Nova Chance', o programa tem apenas ex-participantes de realities. Fábio Arruda, Dinei, Rita Cadillac, Ana Paula Minerato, Adriana Bombom e Nicole Bahls estiveram em edições anteriores da própria 'A Fazenda'. Marcos Harter, Monique Amin, Matheus Lisboa, Flávia Viana e Yuri Fernandes são ex-participantes do 'Big Brother Brasil'. Aritana Maroni é 'ex-MasterChef'. Conrado e Marcelo Iê Iê participaram do 'Power Couple'. Monick Camargo esteve em 'A Casa'. Por fim, Nahim participou de 'Aprendiz Celebridades'. O vencedor receberá R$ 1,5 milhão e R$ 500 mil serão disputados ao longo do pograma. "A Fazenda: Nova Chance" tem nova sede, agora em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. O apresentador do programa desde a temporada anterior, Roberto Justus, afirmou que a nova casa possibilitará captar mais imagens dos fazendeiros. "A nova casa permite mais produtividade técnica, mais ângulos para as câmeras, com corredores de espelho e aparato técnico de última geração." A ex-dançarina do É o Tchan Sheila Mello, que participou da segunda edição de 'A Fazenda' e da primeira temporada do 'Dancing Brasil', será repórter especial da atração, que exibirá no site "R7", gratuitamente, o conteúdo do reality show. O programa terá dinâmica especial nas três primeiras semanas, até a final do 'Dancing Brasil. A DINÂMICA DE "A FAZENDA: NOVA CHANCE" FORMAÇÃO DA ROÇA Até o fim da segunda temporada de "Dancing Brasil", acontecerá às terças-feiras, ao vivo. Após o término do reality, a formação da Roça passará a ser exibida às segundas-feiras, ao vivo. PROVA DOS FAZENDEIROS Será exibida às terças-feiras MELHORES MOMENTOS Exibidos dentro do programa Gugu, às quartas-feiras ELIMINAÇÃO Exibida às quintas-feiras, ao vivo PROVA DA CHAVE Exibida às sextas-feiras FESTA Exibida aos sábados MELHORES MOMENTOS Exibidos aos domingos COMO FUNCIONARÁ O PROGRAMA - Segunda: após o "Jornal da Record", a partir das 22h30, ao vivo (*); - Terça: após o "Jornal da Record", a partir das 22h30; - Quarta: melhores momentos dentro do programa Gugu; - Quinta: após o "Jornal da Record", a partir das 22h30, ao vivo; - Sexta: após o "Jornal da Record", a partir das 22h30; - Sábado: após o "Programa da Sabrina", a partir das 23h; - Domingo: após o "Domingo Espetacular", a partir das 23h15 (*) Enquanto o "Dancing Brasil" estiver no ar, a edição às segundas-feiras será curta e gravada, exibida antes do reality show musical apresentado por Xuxa Meneguel.