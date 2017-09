Liderança feminina é tema de debate em feira do setor hoteleiro em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A liderança feminina e a diversidade serão debatidas em uma das maiores feiras do setor de hotelaria e serviços de alimentação da América Latina, a Equipotel, nesta quarta-feira (13) e quinta (15), no São Paulo Expo, na capital paulista. A arena de debates é realizada pela primeira vez no evento, que reúne toda a indústria com foco em serviços de hospitalidade. Na quarta, serão debatidos os desafios de ter mais líderes femininas em hotéis. "A área sempre teve muitas mulheres, mas o papel delas nos cargos de liderança tem começado a se consolidar apenas nos últimos anos", afirma Alessandra Leite, curadora do debate. "Em um futuro próximo, esperamos alcançar a equidade de gênero no setor hoteleiro." Para palestrar foram convidadas executivas de grandes empresas, como a gerente geral do hotel Fasano São Paulo, a diretora dos hotéis Unique São Paulo e Unique Garden Hotel & Spa e a diretora de vendas e marketing do Txai Resorts. Já o debate "Diversidade: a Hotelaria Saindo do Armário", na quinta, vai falar sobre o mercado LGBT e o que faz um hotel ser inclusivo. "Queremos discutir o potencial deste segmento no turismo brasileiro, que é enorme. E, para isso, precisamos ajudar o hoteleiro a treinar equipes para receber estes hóspedes da melhor forma", diz Leite. Para isso, a discussão terá presenças como a do embaixador LGBT da AccorHotels Brasil, do embaixador da associação IGLTA (International Gay & Lesbian Travel Association) para o Brasil e do fundador da Aviva Prime, operadora com roteiros para a comunidade LGBT.